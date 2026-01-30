La estabilidad meteorológica tiene las horas contadas. El veterano meteorólogo José Antonio Maldonado ha dado la voz de alarma ante una situación atmosférica que ha calificado de excepcional.

Tras décadas analizando los mapas, el experto asegura que nos enfrentamos a un escenario que «hace años que no se veía», marcado por un invierno que se resiste a marcharse y que este domingo traerá un nuevo frente de precipitaciones fuertes que afectará de forma severa a gran parte del país.

Un invierno que no da tregua

Maldonado ha sido claro en su último análisis: no estamos ante un episodio de lluvias pasajero. Según el experto, la persistencia y la intensidad de los sistemas frontales que están cruzando la península son impropias de la normalidad a la que estábamos acostumbrados en los últimos tiempos. «Seguimos en pleno invierno», recalca, recordando que, aunque el calendario avance, la atmósfera parece empeñada en mantener un patrón de inestabilidad extrema.

Esta situación no solo es llamativa por la cantidad de agua, sino por la configuración de las borrascas que están entrando desde el Atlántico. La virulencia de algunos de estos frentes ha obligado a los expertos a extremar la precaución, ya que la saturación del terreno por lluvias previas aumenta el riesgo en las zonas más vulnerables.

El domingo: llega el «frentazo» de agua

Si pensabas que el paraguas podría quedarse en el paragüero, te equivocas. Maldonado pone el foco en este domingo 1 de febrero, cuando se espera la entrada de un frente especialmente activo. Estas son las claves de lo que está por venir:

Lluvias generalizadas : el frente barrerá la península de oeste a este.

: el frente barrerá la península de oeste a este. Zonas críticas : se esperan precipitaciones especialmente fuertes en la vertiente atlántica y el centro peninsular.

: se esperan precipitaciones especialmente fuertes en la vertiente atlántica y el centro peninsular. Bajada de temperaturas: el paso del frente vendrá acompañado de un aire más frío que mantendrá la sensación térmica invernal.

El consejo de los expertos es evitar desplazamientos innecesarios en las horas de mayor intensidad y estar muy pendientes de las actualizaciones de última hora, ya que la previsión para el inicio de la próxima semana sigue apuntando a una inestabilidad persistente.