El portavoz de la AEMET confirma lo que llega después de la nieve y da miedo: «Viento huracanado»

Confirma la AEMET lo que llega después de la nieve

Toda España se ha visto sorprendida por un temporal nunca visto.

Tendremos que empezar a tener en mente algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Es hora de ver qué nos depara este temporal que parece que no nos abandonará.

Este portavoz de la AEMET advierte que después de este tiempo que tenemos por delante. Unas nevadas del todo inesperadas se han convertido en la antesala de algo más, de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

El viento huracanado que llega da miedo

Da miedo este viento huracanado que está por llegar.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Persistirá la circulación atlántica, con el paso de un frente dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, si bien siendo menos probables e intensas en la fachada oriental y extremo nordeste peninsular, así como en el norte de Baleares y Melilla. Por el contrario, los mayores acumulados se darán en Galicia, montañas de la vertiente atlántica y, con probabilidad de ser persistentes, en las del sureste peninsular. En la segunda mitad del día las precipitaciones tenderán a menos y se abrirán algunos claros, exceptuando en el sur peninsular así como en el cuadrante noroeste y Cantábrico, donde un nuevo frente mantendrá las precipitaciones, siendo posible que fueran acompañadas localmente de tormenta y granizo. Nevará en montañas del centro y mitad norte con una cota de 1000/1200 m subiendo a 1500/1700 m en el entorno pirenaico, de 1300/1500 m subiendo por encima de 1800 m en el resto de cuadrante nordeste y centro norte, y bajando de 2000 m hasta los 1300/1500 en el noroeste. Cielos poco nubosos en Canarias. Las temperaturas ascenderán de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares, exceptuando las mínimas en Cataluña y las máximas en cuadrante suroeste con pocos cambios. Los ascensos llegarán a notables en las máximas en amplias zonas de la mitad norte peninsular. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en cotas altas de la mitad norte peninsular, más extensas e intensas en el Pirineo».

El viento será el gran protagonista de estos días: «Predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Baleares, Estrecho, Alborán, montañas del centro y de Andalucía y amplias zonas del tercio oriental peninsular, siendo posible también en puntos de ambas mesetas, y pudiendo llegar a localmente huracanado en las sierras del extremo sureste. Viento flojo de oeste en Canarias rolando a norte moderado».

Las alertas estarán activadas ante estos fenómenos que llegan: «Probables precipitaciones persistentes en zonas de sierra del sureste peninsular. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Estrecho, Alborán, montañas del centro y sur y en amplias zonas del tercio oriental. Ascenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas de la mitad norte peninsular».