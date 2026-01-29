Lo que llega a Murcia no es normal y la AEMET activa la alerta: vientos huracanados a partir de ésta hora

Vientos huracanados llegan a partir de esta hora, lo que llega no es normal y la AEMET activa las alertas. Es importante seguir esta previsión del tiempo que puede verse afectada por una serie de elementos que llegan con mucha fuerza, sin duda alguna, tocará reconocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en estos días. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Una serie de novedades destacadas que nos golpearán de lleno en esta semana de lo más inestable. Con la mirada puesta a estos cambios que, sin duda alguna, pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más. De un invierno de esos que no se olvidan y que pueden acabar siendo los que nos darán una sorpresa inesperada. Es tiempo de cambios y de afrontar una nueva realidad que, sin duda alguna, no esperaríamos. Murcia, acostumbrada al buen tiempo, se enfrenta a un giro radical que puede acabar siendo el que obligue a activar todas las alertas ante una situación del todo inesperada.

La AEMET activa la alerta ante lo que llega a Murcia

Murcia se prepara para ver cómo se activa una alerta que pone los pelos de punta, estamos ante una serie de cambios que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante. Estaremos a merced de una nueva realidad que será la que nos afectará de lleno.

En estos días en los que realmente el cambio puede llegar a ser significativo. Es hora de conocer en primera persona lo que parece que llega y como hacer posible lo imposible. Con ciertas novedades que pueden adaptarse a una novedad importante que puede ser esencial.

Es hora de ver qué nos espera de cara a un fin de semana en el que todo puede ser posible. Con una novedad importante que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Un giro radical que puede convertirse en estos cambios de tendencia que pueden ser esenciales y acabarán marcando la diferencia. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser clave en estos días que tenemos por delante.

Llegan vientos huracanados a partir de esta hora

A partir de esta hora llegan vientos huracanados que pueden cambiarlo todo, sin duda alguna, nos enfrentamos a un giro importante de guion que nos afectará más de lo que nos imaginaríamos. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos o muy nubosos, con precipitaciones débiles ocasionales en el interior, poco probables en el litoral. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable en el interior. Vientos de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral y cotas altas, con rachas muy fuertes en toda la región, especialmente intensas en el Noroeste». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes en toda la región, especialmente intensas en el Noroeste».

Para el resto de España el cambio puede ser significativo a las puertas del fin de semana: «Se mantendrá la circulación atlántica dominando el tiempo en la Península y Baleares, con el paso de frentes dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos. Se prevén precipitaciones en la Península, salvo en el extremo sureste, Ceuta, Melilla y Baleares más probables durante la tarde en las regiones mediterráneas. Los mayores acumulados se esperan en Galicia y zonas aledañas, con probabilidad de ser persistentes, localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta y granizo menudo. Nevará en montañas de la mitad norte a una cota de 1200/1500 metros, pudiendo bajar hasta el entorno de los 1000 m al final en el Cantábrico, con acumulados significativos en zonas altas. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto. Probables bancos de niebla en regiones de montaña de la vertiente atlántica. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península, ascendiendo en el extremo nordeste y manteniéndose con pocos cambios en Alborán, cuadrante suroeste e islas. Las mínimas descenderán en el tercio sur peninsular, con ascensos en el tercio nordeste, fachada oriental y Baleares, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cotas altas de la mitad norte, más extensas e intensas en el Pirineo, y del sureste peninsular.

Predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el Cantábrico, mitad norte de la vertiente atlántica, mayor parte del tercio oriental peninsular y Alborán y no se descarta que puedan ser localmente huracanadas en zonas altas de las sierras del extremo sureste. En Canarias viento de componente norte moderado».