La amenaza de fuertes vientos obliga a Baleares a suspender todas las actividades deportivas al aire libre

La amenaza de fuertes vientos obliga a Baleares a suspender entrenamientos y actividades deportivas al aire libre. Así lo ha comunicado Emergencias 112 a todas las federaciones deportivas, recordando la obligación de suspender también todas las competiciones que estuvieran previstas en el exterior.

También ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de zonas inundables o cercanas a la costa, asegurar los elementos exteriores que puedan ser llevados por el viento y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

A su vez la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este jueves el aviso amarillo por fenómenos costeros en Menorca, Ibiza, Formentera y partes de Mallorca.

El aviso estará activo a lo largo de prácticamente toda la jornada y dejará olas de entre tres y cuatro metros de altura y rachas de viento que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora.

En el sur y el levante de Mallorca el aviso amarillo estará activo durante las 24 horas del día. De hecho, está previsto que continúe hasta las 11:00 del viernes y que se extienda al resto de zonas de la isla.

En Ibiza y Formentera estará en marcha, primero, entre la medianoche y las 04:00 horas. Tras unas horas de calma, está previsto que el oleaje vuelva a arreciar entre las 12:00 del jueves y las 11:00 horas del viernes.

Situación parecida a la que se vivirá en Menorca, donde la alerta estará activa entre la medianoche y las 08:00 horas y entre las 20:00 y las 10:00 horas del día siguiente.

Cabe destacar que el nivel amarillo supondrá una disminución de la gravedad de los avisos, ya que a lo largo de este miércoles el nivel naranja por fenómenos costeros estará activado en las Pitiusas y en el sur y el levante de Mallorca hasta la medianoche.

El sur de Mallorca y la Serra de Tramuntana estarán hasta la misma hora en aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Emergencias 112 de Baleares mantiene activada la alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros en todo el archipiélago.