Tarta de queso y torrijas: el original dulce que hacen en este obrador de Sevilla y se agota en horas

Estamos casi a punto de comenzar la Semana Santa 2026 que arranca a finales de este mes y en Sevilla ya se preparan para las tradicionales procesiones. Podemos decir que la capital hispalense es de alguna manera, cuna de la Semana Santa más tradicional, pero no sólo en lo que tiene que ver con imágenes, pasos o hermandades. También con aquellos dulces que son típicos de la época como las torrijas que además se hacen de forma especial e incluso acumulan colas a las puertas de un obrador en especial que las vende en forma de tarta de queso, de modo que se ha hecho viral en las redes sociales.

La tarta de queso con torrijas, es el dulce del que todo el mundo está hablando en Sevilla estos días. La elabora Ratatouille y se ha hecho popular gracias a que es una de las novedades lanzada en los días previos a que comience la Semana Santa de 2026 (el próximo 29 de marzo), que dio a conocer hace poco la cuenta de @duoaldia. Esta pareja se dedica a mostrar siempre todo lo relacionado con novedades gastronómicas en Sevilla y suelen colaborar tanto con la cafetería y obrador Petiblue, inspirado por los dulces parisinos, como con Ratatouille, especialistas en tartas de queso. Y en un reciente vídeo hemos podido ver como los dos establecimientos dedican sus dulces a las torrijas, y es la tarta de Ratatouille la que está atrayendo todas las miradas.

Puede que seas de comer las torrijas al más puro estilo tradicional, hechas con leche y con pan del día anterior, pero lo cierto es que el dulce más típico de la Semana Santa alcanza ahora otro nivel en forma de tarta de queso, así que si estás por Sevilla o la vas a visitar durante el puente de Semana Santa mejor que tomes nota porque seguro que vas a querer probarla.

Tarta de queso y torrijas: el original dulce que hacen en este obrador de Sevilla

La novedad de Ratatouille es sin duda, la tarta de queso de la que más se habla en Sevilla estos días. De hecho en redes se ha hecho viral hasta el punto de que son muchos los que no dudan en acudir a una de las tres tiendas que este obrador tiene en la ciudad andaluza y lo cierto es que no nos extraña para nada. Desde que abrieron su primera tienda en 2024, ahora ya tienen tres, Ratatouille se ha consolidado como la tienda a la que ir si deseas una buena tarta de queso. Dicen que venden más de 2.000 al día y es del todo creíbles si a la amplia carta que ya de por sí tienen, se suma la última en llegar.

La tarta de queso de torrija de Ratatouille ha sido definida en la cuenta de @duoaldia como una tarta que tiene una «textura espectacular» y como no, un «buen sabor a torrija» y es que parece que la mezcla de ambos postres o dulces podría sonar como algo estrafalario, pero en realidad se ha convertido en todo un acierto ya que si lo piensas, la textura tanto de la tarta de queso como de la torrija, se pueden llegar a combinar de un modo en el que cada bocado sea un auténtico placer para los sentidos. Basta con ver el vídeo de la pareja para comprobar que sí, que la tarta tiene toda la buena pinta que suelen tener las tartas de queso de este obrador, pero además, suma en la parte superior una torrija con un aspecto realmente apetecible.

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Las mejores tartas de queso de Sevilla

Y el resultado pues es el que provoca colas a las puertas de Ratatouille que ya de por sí, arrasan en Sevilla. El obrador, tiene una tienda en la Calle San Eloy que fue la primera que abrió en 2024. Luego abrió una segunda en la calle Asunción y finalmente abrieron la tercera en el centro comercial Lagoh, el más grande de Sevilla. Y en las tres tiendas puedes encontrar su tarta más viral.

Pero además, tienes otras versiones que también arrasan en ventas. En total, y sin contar la de torrijas, tienen actualmente 13 tipos de tartas de queso, como la clásica, así como la de Pistacho y queso mascarpone, la de Kinder Bueno, la de Nutella, la de galleta Lotus o versiones con Dulce de Leche o con Filipinos. Todas ellas están deliciosas y se venden en formato pequeño a un precio de 7 euros.

Dulces parisinos también rendidos a las torrijas

Además de la tarta de Ratatouille, el vídeo muestra también las dos novedades que llegan justo para Semana Santa a Petiblue que se encuentra también en el centro comercial Lagoh. Este obrador-cafetería cuenta como especialidad con distintas versiones del tradicional éclair francés, que es un bollo crujiente, a veces también llamado petisús, que suele rellenarse de crema o como en su caso, de todo tipo de sabores. Y ahora podemos probar el de torrija y también el de tocino de cielo que como la tarta de queso antes mencionada, se han hecho también virales.