El fuerte viento arranca el techo de una nave industrial de Ibiza y dos coches quedan sepultados

El fuerte temporal de viento de este pasado domingo en Baleares provocó incidentes en la isla de Ibiza. Dos vehículos quedaron sepultados bajo las planchas de techo de una nave industrial de un polígono que fueron arrancadas por el vendaval.

Según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, unas planchas situadas en el techo de una nave industrial del polígono Eurocentro salieron despedidas e impactaron contra varias farolas y unos coches que estaban estacionados en un aparcamiento de la zona.

La Policía Local ha acordonado la zona a primera hora de esta mañana y hasta tres establecimientos no han podido abrir este lunes por motivos de seguridad. Y es que, según el consistorio ibicenco, una parte de la calle donde han sucedido los hechos ha quedado «totalmente impracticable».

La propiedad de la nave afectada ya ha iniciado los trabajos de retirada del material . «Se está trabajando rápido y bien para intentar que todo vuelva a la normalidad», han informado desde el Ayuntamiento. El fuerte viento también ha provocado la caída de hasta 15 árboles en el municipio.

Precisamente la Dirección General de Emergencias e Interior ha activado el Plan Meteobal en Índice de Gravedad 1 (IG-1) en Ibiza para coordinar la retirada de árboles caídos en la isla. En concreto, en Ibiza se han producido 54 incidentes por caída de árboles desde las 18.00 horas de este domingo hasta las 09.30 de este lunes.

Por otro lado, el Parque Insular de Bomberos de Ibiza ha llevado a cabo 119 salidas debido al temporal de las últimas horas. Según ha informado el Consell de Ibiza en un comunicado, los equipos han trabajado en incidencias como la caída de árboles y otros obstáculos en la vía pública, así como por desprendimientos de elementos urbanos.

El momento de mayor intensidad se registró este domingo a partir de las 21.00 horas, cuando un fuerte viento causó la acumulación de avisos.

Por tipologías, el grueso de las salidas corresponde a actuaciones por caídas de carteles, árboles o farolas, con un total de 57 servicios. También se han realizado colaboraciones con otros servicios.

El municipio donde se han realizado más salidas ha sido Santa Eulària con 37; seguido de Sant Josep con 34. En Sant Antoni se han contabilizado 23 salidas; en Ibiza un total de 13 y en Sant Josep, siete.

En la red viaria insular, los operarios han trabajado hasta las 05.00 horas retirando obstáculos y atención de puntos afectados en diferentes carreteras.