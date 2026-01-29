La nieve fue una broma en comparación con lo que llega a Andalucía: la AEMET activa la alerta naranja

La AEMET activa la alerta naranja con lo que llega a Andalucía, la nieve ha sido una broma en comparación con lo que puede pasar en estos días. Habrá llegado el momento de poner en marcha unas nuevas alertas ante lo que parece que puede ser un nuevo temporal con una serie de cualidades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con ciertos elementos que pueden convertirse en un riesgo para la población, los expertos de la AEMET no dudan en advertir a la población de lo que está por llegar en estos días que tenemos por delante.

Será el momento de empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. Estaremos a merced de un invierno que parece que nos está dejando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que activa todas las alertas. Andalucía será una de las zonas más afectadas ante lo que está por llegar.

La alerta naranja de la AEMET se activa

Esta nueva alerta de la AEMET se prepara para una nueva oleada del invierno más duro de los últimos tiempos. En especial en una Andalucía que parece que nos da señales de cambios y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas en las que todo puede ser posible.

Será mejor que empecemos a prepararnos para seguir un giro radical en algunos detalles que pueden acabar convirtiéndose en un plus problema de movilidad. Nos enfrentamos a unas lluvias que pueden llegar con fuerza combinada con esta nieve que ha paralizado a medio país.

Sin duda alguna, tenemos por delante uno de esos inviernos en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar determinados cambios de tendencia. Un giro radical que podría convertirse en la antesala de algo más, con ciertas novedades que pueden acabar de convertirse en algo esencial en estos días que tenemos por delante.

A las puertas del fin de semana, tocará empezar a ver llegar un importante giro de guion que puede acabar siendo lo que nos dará una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Lo que llega a Andalucía después de la nieve

Andalucía será una de las zonas más afectadas por estos cambios que parece que van a llegar en breve. Será el momento de empezar a prepararse para asumir un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. De un destacado momento en el que podremos empezar a visualizar este cambio de ciclo.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas generalizadas, que serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras Béticas, y débiles y menos probables en el extremo oriental. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado, localmente notable; máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y con pocos cambios en el resto. Vientos de componente oeste, moderados en el interior y moderados a fuertes en los litorales y cotas altas, con rachas ocasionalmente muy fuertes». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones localmente fuertes y persistentes en las sierras Béticas. Rachas de viento muy fuertes en el litoral y cotas altas».

Para el resto de España la situación puede ser mucho peor con esta previsión del tiempo: «Persistirá la circulación atlántica, con el paso de un frente dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, si bien siendo menos probables e intensas en la fachada oriental y extremo nordeste peninsular, así como en el norte de Baleares y Melilla. Por el contrario, los mayores acumulados se darán en Galicia, montañas de la vertiente atlántica y, con probabilidad de ser persistentes, en las del sureste peninsular. En la segunda mitad del día las precipitaciones tenderán a menos y se abrirán algunos claros, exceptuando en el sur peninsular, así como en el cuadrante noroeste y Cantábrico, donde un nuevo frente mantendrá las precipitaciones, siendo posible que fueran acompañadas localmente de tormenta y granizo. Nevará en montañas del centro y mitad norte con una cota de 1000/1200 m subiendo a 1500/1700 m en el entorno pirenaico, de 1300/1500 m subiendo por encima de 1800 m en el resto de cuadrante nordeste y centro norte, y bajando de 2000 m hasta los 1300/1500 en el noroeste. Cielos poco nubosos en Canarias.

Las temperaturas ascenderán de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares, exceptuando las mínimas en Cataluña y las máximas en cuadrante suroeste con pocos cambios. Los ascensos llegarán a notables en las máximas en amplias zonas de la mitad norte peninsular. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en cotas altas de la mitad norte peninsular, más extensas e intensas en el Pirineo». Las alertas seguirán activadas: «Probables precipitaciones persistentes en zonas de sierra del sureste peninsular. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Estrecho, Alborán, montañas del centro y sur y en amplias zonas del tercio oriental. Ascenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas de la mitad norte peninsular».