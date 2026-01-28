España se prepara para un giro radical en el tiempo por culpa de un fenómeno tan poco común como espectacular: el efecto Fujiwhara. La interacción entre las borrascas Joseph y Chandra ha generado un sistema de bajas presiones que parece «anclado» sobre la Península.

Lo que en principio iba a ser un frente pasajero se ha convertido en un episodio de lluvias generalizadas, viento huracanado y, lo más preocupante, una irrupción de aire frío que teñirá de blanco gran parte del país en las próximas horas.

¿Qué es el efecto Fujiwhara y por qué nos castiga?

El nombre suena exótico, pero sus consecuencias son brutales. El efecto Fujiwhara ocurre cuando dos ciclones o borrascas se encuentran a una distancia lo suficientemente cercana (menos de 1.450 kilómetros) como para empezar a orbitar la una sobre la otra.

En este caso, Joseph y Chandra han iniciado este «baile» meteorológico, lo que impide que las borrascas sigan su camino natural hacia el este. Al quedar atrapadas sobre España, las precipitaciones no cesan y la inestabilidad se retroalimenta. Es, básicamente, un bloqueo atmosférico que estira el mal tiempo mucho más de lo previsto inicialmente por los modelos.

Nieve y alertas activadas en todo el territorio

El efecto Fujiwhara producido por la fusión de estos dos sistemas no solo trae agua. La posición de este gran centro de bajas presiones está succionando aire polar, lo que provocará que la cota de nieve baje drásticamente. Lo que empezó como lluvias intensas en el tercio norte se transformará en nevadas que afectarán no solo a los sistemas montañosos, sino también a zonas de la meseta y puntos del interior.

La AEMET ya ha activado los avisos en casi todas las comunidades autónomas. Se espera que el caos en las carreteras sea la tónica dominante durante el fin de semana, con rachas de viento que podrían superar los 90 km/h en zonas de costa y alta montaña. La recomendación es clara: evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución ante un temporal que no parece tener prisa por marcharse.