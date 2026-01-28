La AEMET pone el grito en el cielo por el bajón de la cota de nieve en España y avisa: «Nevadas significativas»

Pone el grito en el cielo la AEMET por el bajón de la cota de nieve en España, las nevadas pueden ser significativas. Cuando pensábamos que ya estábamos en la recta final de este invierno, nos damos cuenta de que llega una nueva borrasca que nos pone los pelos de punta. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Un cambio que, sin duda alguna, acabará suponiendo una realidad.

La cota de nieve en España puede desplomarse por momentos, a medida que vamos viendo lo que está por llegar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Llega un cambio de ciclo que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. La previsión del tiempo de la AEMET pone los pelos de punto en estos días que tenemos por delante, esta semana una nueva borrasca con nombre propio nos golpeará de lleno.

Nevadas significativas están a punto de llegar

Parece que el tiempo puede acabar convirtiéndose en un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días de puro invierno. El descenso de las temperaturas acabará siendo una realidad en estos días en los que parece que el mes de enero se marcha con una nueva borrasca en marcha.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio que afectará de lleno gran parte de nuestro país y se centrará en estos días pueden acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones.

Es hora de ver llegar algunos cambios destacados que parece que acabarán siendo una realidad. Por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos este cambio de situación que sin duda alguna acabará siendo lo que nos dará algún cambio de tendencia que puede ser esencial.

Esta previsión del tiempo de la AEMET parece que nos dejará con unas nevadas a cotas bajas, propias de esta época del año. Tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar siendo lo que activará gran parte de las alertas.

La AEMET pone el grito en el cielo ante el bajón de la cota de nieve

España se prepara para recibir un importante bajón de la cota de nieve de tal forma que tendremos que estar preparados para lo peor en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna puede afectarnos de lleno en estos días.

Los expertos de la AEMET explican en su web: «Se espera que la Península siga bajo una intensa circulación atlántica con una borrasca sobre las islas británicas. Este día se espera que un frente frío cruce la Península de noroeste a sureste, dejando cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas, que en el extremo oriental y Baleares serán más débiles o no se producirán. Aunque las precipitaciones serán abundantes en prácticamente todo el territorio, los mayores acumulados se producirán en Galicia, sierras Béticas, oeste del Sistema Central y en zonas de Andalucía, donde pueden ser fuertes. Es posible que en los litorales del norte y localmente en Andalucía puedan ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo pequeño a partir del paso del frente. Con la entrada del aire frío se desplomará la cota de nieve, de estar por encima de 2000m a 500/900m en el noroeste y en el resto a 900/1400m, con lo que las nevadas se irán extendiendo desde Galicia por la mañana hasta llegar a las sierras del sureste al final del día, dejando los mayores acumulados en la Cantábrica y Pirineos. Poco nuboso en Canarias. Nieblas y brumas en zonas elevadas al paso del frente. Temperaturas máximas en descenso, ligeros en el oeste, más acusados hacia el este donde pueden ser puntualmente notables. No se descartan leves ascensos en el noroeste. Mínimas en descenso, que se darán al final del día en Galicia, Cantábrico, mesetas y tercio sur. En Canarias, ligeros ascensos. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte. Viento de componente oeste y sur. Será moderado en el interior, más intenso en los litorales, de moderado a fuerte y con rachas muy fuertes en todas las costas. En el interior, rachas muy fuertes localizadas prácticamente en toda la Península y Baleares excepto en el nordeste; menos viento en el Ebro y en los litorales del este y Cantábrico oriental. En Canarias, viento de flojo a moderado del oeste».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes con acumulados notables en Galicia de madrugada, en el oeste del sistema central y en las sierras béticas. Precipitaciones fuertes en zonas de Andalucía al paso de un frente. Viento fuerte con rachas muy fuertes localizadas, prácticamente en toda la Península y Baleares excepto en el nordeste».