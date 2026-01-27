La Comunidad de Madrid afronta este miércoles un episodio invernal marcado por la combinación de nieve y viento fuerte, que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar varios avisos meteorológicos en distintas zonas de la región. La situación afectará tanto a áreas de montaña como a comarcas del entorno metropolitano.

Aviso amarillo en estas zonas de Madrid

En el caso de la Sierra de Madrid, el aviso amarillo por nevadas estará activo desde la medianoche y se mantendrá hasta última hora de la tarde. Las previsiones apuntan a acumulaciones significativas, que podrían alcanzar hasta 15 centímetros de nieve por encima de los 1.000 metros de altitud, lo que puede complicar la circulación en carreteras de montaña y accesos a puertos y núcleos rurales. También se incluye en el aviso a zonas del Corredor del Henares y área metropolitana, donde podrían registrarse episodios de nieve más débiles, pero con impacto en la movilidad.

Además de la nieve, el viento será otro de los factores de riesgo durante la jornada. AEMET ha extendido los avisos por rachas intensas a toda la Comunidad de Madrid, incluyendo la Sierra, la zona Sur, las Vegas y el Oeste. Las rachas podrían alcanzar los 80 km/h en áreas de montaña y rondar los 70 km/h en el resto de la región, especialmente entre primeras horas de la mañana y el final de la tarde.

Se deben tomar las siguientes precauciones

Ante este escenario, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la situación operativa 0 del Plan de Inclemencias Invernales, una fase preventiva que permite coordinar recursos y reforzar el seguimiento de la evolución meteorológica. Desde el 112 se advierte de que, si las condiciones empeoran, el nivel de emergencia podría elevarse en función de la gravedad de las incidencias.

Los avisos ya han sido trasladados a los ayuntamientos y organismos de seguridad de las zonas afectadas, con el objetivo de anticipar posibles problemas en carreteras, transporte público y servicios esenciales. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos, consultar el estado de las vías antes de viajar y seguir en todo momento la información oficial de AEMET y Emergencias 112.