‘Los Bridgerton’ llegan a Madrid y Netflix lo ha confirmado: fecha, dónde es y todo sobre el evento más esperado

La serie de Netflix Los Bridgerton llega a Madrid y sus fans no podrían estar más emocionados. Febrero, que es precisamente el mes de San Valentín, contará con dos eventos en la capital dedicados a la popular serie, y todo apunta a además a que parte del reparto va a estar presente. Es por ello que el anuncio ya se ha hecho viral en redes, y todos quieren saber las fechas exactas que a continuación, te desvelamos.

La cuarta temporada de Los Bridgerton llega a Netflix el próximo 29 de enero, por lo que el estreno de esta nueva entrega se va a promocionar con estos dos eventos, dedicados a la serie. Es por ello que la expectación es mucha ya que además vamos a tener una instalación abierta al público en pleno centro con ambientación propia de la serie. Así con el anuncio recién hecho, y con las ganas de descubrir la trama dedicada a Benedict en la nueva temporada, Madrid ya se prepara para recibir uno de los planes más comentados del inicio de año y los fans empiezan a organizarse para no perderse nada.

Cuándo es el evento de Los Bridgerton en Madrid

Netflix ha dividido el desembarco de Los Bridgerton en Madrid en dos momentos clave. La primera parada será entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2026, días en los que la Plaza de Callao se transformará en un pequeño escenario inspirado en el estilo de la serie. La instalación será abierta al público, así que cualquiera que pase por la zona podrá entrar, curiosear y vivir la experiencia sin reservar nada ni sacar entrada.

Esa presencia en Callao coincide con el lanzamiento de la primera parte de la cuarta temporada, lo que explica que Netflix haya elegido exactamente esas fechas. Todo apunta a que serán muchos los que se acerquen para poder hacer fotos, grabar vídeos o simplemente ver de cerca cómo ha recreado la plataforma el universo Bridgerton. En otras ocasiones, este tipo de acciones han llenado la plaza desde primera hora y no sería raro que volviera a ocurrir lo mismo ahora.

Pero es que este evento en Callao servirá además para que se conozcan más detalles de lo que va a pasar en febrero con dos fechas que muchos ya estarán apuntando:

16 de febrero, se celebrará un encuentro llamado «Un té con Los Bridgerton», que además contará con algunas de los actores de la serie y según ha anunciado Netflix loso fans podrán hablar con ellas y hacerles preguntas.

se celebrará un encuentro llamado «Un té con Los Bridgerton», que además contará con algunas de los actores de la serie y según ha anunciado Netflix loso fans podrán hablar con ellas y hacerles preguntas. 17 de febrero, se vivirá un baile de máscaras inspirado en los grandes eventos sociales que retrata la serie. Esta cita será cerrada y contará con invitaciones limitadas.

Dónde será el evento y cómo participar

El corazón de la experiencia estará en Plaza de Callao, uno de los enclaves más transitados de Madrid. Netflix utilizará este espacio para recrear una atmósfera que conecte directamente con el estilo de la serie: decorados, puntos interactivos, ambientación musical y zonas para hacerse fotos tematizadas. La instalación será gratuita y de acceso libre. Sólo será necesario acercarse durante los horarios que la plataforma comunicará en los próximos días.

Acudir al evento principal no requerirá más que paciencia y ganas. Si se mantiene la dinámica de otras activaciones de Netflix, habrá momentos de mayor afluencia, por lo que lo más recomendable es evitar las franjas más concurridas. La experiencia está pensada para que cualquiera pueda participar sin sentirse en un acto promocional cerrado.

En cambio, los eventos del 16 y 17 de febrero sí tendrán un control de acceso. La plataforma gestionará invitaciones a través de sus perfiles oficiales en redes sociales y podría activar sorteos o dinámicas especiales para repartir plazas. Estos encuentros estarán orientados a seguidores muy implicados que quieran ver a los actores en persona y vivir de cerca la estética Bridgerton.

Qué se encontrará el público en la instalación de Callao

Netflix todavía no ha desvelado cada detalle de la instalación, pero sí ha avanzado que habrá distintos espacios inspirados en los elementos más reconocibles de la serie. En experiencias anteriores, la plataforma ha mostrado piezas de vestuario, recreaciones de escenarios, zonas interactivas donde grabar vídeos y pequeños retos vinculados a bailes y costumbres de la alta sociedad que protagoniza la ficción.

Todo apunta a que Madrid seguirá ese mismo patrón, con personal caracterizado, ambientación musical y un recorrido pensado para que el público sienta que forma parte del universo de los Bridgerton. Además, es habitual que la plataforma entregue algún pequeño obsequio o tarjeta conmemorativa para quienes completen la experiencia, algo que suele funcionar bien en redes sociales.

La elección de Callao tampoco es casual. La plaza garantiza afluencia constante, gran visibilidad y un flujo continuo de visitantes. Al coincidir con el estreno de la nueva temporada, la acción promete generar una fuerte presencia mediática durante varios días y convertirse en una de las imágenes más compartidas de finales de enero.