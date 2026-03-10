Concierto de Kanye West en Madrid: fecha, horario, cuándo es, precio de las entradas y cómo apuntarse a la preventa

El anuncio de que Kanye West va a actuar en España ha generado una expectación que está alcanzado cifras estratosféricas. No se trata de una gira extensa ni de varias fechas repartidas por el país. Esta vez será sólo un concierto, uno único, y tendrá lugar en Madrid el próximo 30 de julio de 2026. Ese detalle, unido a que han pasado 20 años desde el primero y único concierto de West en nuestro país, explica por qué sus fans no se quieren perder este nuevo concierto. La preventa se abre hoy mismo a las 10:00, de modo que hay mucho nerviosismo así que conviene saber bien toda la información y cómo comprar las entradas.

El concierto de Kanye West en Madrid se celebrará en el Riyadh Air Metropolitano, un espacio que permite grandes montajes y que suele utilizarse para los eventos musicales más multitudinarios. La elección del estadio deja claro que no será un show menor. Tiene aforo suficiente (casi 80.000 personas) para una producción de gran formato, algo habitual en las actuaciones recientes del artista, donde el componente visual y la escenografía tienen casi tanto peso como las propias canciones. Además, Ye llegará a Madrid tras anunciar sólo unas pocas fechas europeas: Reggio Emilia, Arnhem y Marsella. Esa escasez de paradas ha intensificado todavía más el interés.

Mientras tanto, la cifra de personas registradas para acceder a la venta anticipada para el concierto de Kanye West en Madrid no ha dejado de aumentar. En apenas unos días, más de 250.000 usuarios completaron el formulario en Yemadrid.com, una cantidad que supera con mucho las plazas disponibles en el estadio. La empresa encargada del proceso ha ido avisando de que los correos se están enviando de forma progresiva por pura saturación, y que no conviene rellenar el formulario más de una vez. Quien ya se apuntó sólo necesita confirmar el email y esperar el mensaje final con las instrucciones para la compra.

Concierto de Kanye West en Madrid

La última vez que Kanye West actuó en España fue en 2006, en la sala Razzmatazz de Barcelona. Y ahora, dos décadas después, su figura se ha transformado, ha ampliado su base de seguidores y también las expectativas sobre sus actuaciones. Por eso la noticia de un único concierto en Madrid ha sido recibida casi como una oportunidad irrepetible. La organización ha insistido en que no habrá una segunda fecha en el país. Si alguien se queda sin entrada, la única opción será viajar a alguna de las otras ciudades anunciadas en Europa.

Cuándo empieza la preventa y cómo acceder

La preventa abrirá hoy martes 10 de marzo a las 10:00. Es el primer filtro y, de momento, el único confirmado. La organización no ha aclarado si, tras esta fase, habrá una venta general abierta al público. Por eso mismo, quienes estén registrados tendrán que ser especialmente puntuales. La recomendación de la empresa responsable es acceder a la plataforma unos minutos antes para evitar posibles bloqueos por exceso de conexiones.

Para participar en la preventa es imprescindible haber completado el registro en Yemadrid.com. Ese proceso se abrió el 5 de marzo y, según la organización, todas las solicitudes se están procesando. La confirmación del correo es un paso obligatorio. Sin ese clic, el usuario no podrá acceder al enlace final de compra. En caso de duda, la propia organización ha habilitado un correo para incidencias: [email protected].

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🎢 ROLLER GROUP 🎢 (@rollercoastergroup)

Qué se sabe hasta ahora sobre los precios

A día de hoy no hay información oficial sobre el coste de las entradas del concierto de Madrid. Aun así, la referencia del concierto que dará en Italia sirve para hacerse una idea general. Los tickets de Reggio Emilia oscilan entre los 125 y los 659 euros, más gastos. Es probable que Madrid se sitúe en un rango similar, y que se dividan las categorías en pista, grada estándar y zonas premium, como suele ocurrir en espectáculos de estadio. Hasta que abra la preventa, no se confirmará la distribución exacta.

La combinación de un aforo grande y una demanda que supera por mucho las plazas disponibles hace prever una venta rápida en las categorías más económicas. También en las zonas centrales de pista, que suelen agotarse en los primeros minutos.

Qué debe tener en cuenta quien quiera comprar entradas

La clave será llegar preparado. Tener el correo confirmado, entrar antes de las 10:00, disponer de buena conexión y evitar refrescar la página de forma continua si se queda cargando. Cada año se repite el mismo mensaje, pero en este caso la diferencia entre los registrados y el aforo del estadio hace pensar que cualquier pequeño retraso puede ser determinante.

Con un solo concierto en España, miles de fans pendientes y una preventa muy ajustada en horario, se espera uno de los procesos de compra más tensos del año, pero ya queda menos para despejando la incógnita: cuántas entradas salen realmente a la venta, cuánto van a tardar en agotarse y cuántos seguidores de Ye consiguen finalmente un hueco en el Metropolitano este verano.