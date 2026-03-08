The 90’s Festival en Madrid: fechas, artistas, dónde es y precio de las entradas

La nueva edición de Love the 90’s Festival en Madrid se convertirá en un macrofestival con cuatro escenarios (Escenario Repsol, Escenario Pop, Escenario Playa y Escenario We Love Techno) y más de 50 artistas y grupos de la década de 1990 confirmados, como como 2 Eivissa, Ace of Base, Azúcar Moreno, C+C Music Factory, Celtas Cortos, Corona, Dr. Alban, Inner Circle, King África, Nitzer Ebb, Octave One, Paradisio, Proyecto Uno, Vengaboys y Whigfield, entre otros.

Bajo el lema «¡Decidimos viajar al lugar donde somos felices!», el evento promete una jornada llena de recuerdos, himnos generacionales y actuaciones en directo que marcaron una época. Las entradas generales para Love The 90’s Festival ya están a la venta, con un coste de 60,50 euros, aunque contáis con opciones como Front Stage, con acceso preferente al recinto, acreditación conmemorativa y descuentos para comprar merchandising (entre otras ventajas), por 110 €, o la Mesa VIP un pase para cuatro personas, que incluye las ventajas de Front Stage, al igual que una botella y refrescos a elegir, copa de bienvenida, cocktail de snacks y jamón al corte, pack de merchandising o parking gratuito, por 1050 €.

Fechas y qué día es

El festival Love the 90’s Madrid se celebrará el 13 de junio de 2026 en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid. Habrá varios escenarios con actuaciones simultáneas y el acceso al recinto estará permitido hasta 60 minutos antes de la finalización del evento.

Cartel y qué artistas actúan

El festival Love the 90’s Madrid volverá en 2026 con un cartel que reúne a más de 50 artistas internacionales y nacionales, todos ellos protagonistas de algunos de los mayores éxitos musicales de la década de los 90.

Escenario Repsol. Este escenario reunirá grandes nombres del eurodance y la música dance. Actuarán 740 Boyz, C+C Music Factory, Corona, Dr. Alban, Jenny Berggren, Jumper Brothers, Ku Minerva, Marian Dacal, Martina de GEM, Maxx, Nathalie Aarts, Netzwerk, Sensity World, Tina Cousins, Vengaboys y Whigfield. El escenario estará presentado por Fernandisco.

Escenario Pop. En este espacio dedicado al pop actuarán Alejo Stivel, Amistades Peligrosas, Carlos Segarra, Celtas Cortos, Cómplices, Los Lunes Que Quedan, Los Romeos, Marilia Andrés Casares, Modestia Aparte, Ray DJ Teto y Viceversa. El escenario estará presentado por Jordi Cruz.

Escenario Playa. Los ritmos latinos y la música más festiva estarán representados por 2 Eivissa, Abel from SBS, Azúcar Moreno, El Símbolo, Fulanito, Gaby, King África, Machito Ponce, Mr. President, Mystic, Paradisio, Proyecto Uno y Rebeca.

Escenario We Love Techno. Este escenario estará dedicado a la electrónica y el techno de los años noventa con actuaciones de Cristian Varela, Der Dritte Raum, DJ Pepo, Interfront, Nitzer Ebb, Octave One, Robotiko Rejekto, Rosy Specka, The Essence y U96.

Dónde es y cómo llegar

El festival Love the 90’s Madrid se celebra en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid.

Cómo ir en autobús y metro

En metro, la forma más cómoda es utilizar la línea 8 del Metro de Madrid y bajar en la estación Feria de Madrid, situada a pocos minutos a pie del recinto.

Dirección y dónde aparcar

La dirección del recinto es Av. del Partenón, 5, 28042 Madrid. IFEMA dispone de varios parkings oficiales de gran capacidad.

Entradas para The 90’s Festival Madrid: precio y dónde comprar

La entrada general tiene un precio desde 60,50 euros (precio final con gastos de gestión incluidos). Esta modalidad incluye acceso al recinto en zona general, permitiendo disfrutar de los diferentes escenarios y actuaciones del festival junto al resto del público.

La entrada Front Stage Club parte desde 110 euros (precio final con gastos de gestión incluidos) y ofrece una experiencia más completa. Incluye acceso preferente al recinto por carril exclusivo, además de acceso a la zona Front Stage Club del escenario Repsol, situada cerca del escenario principal. También cuenta con acceso independiente para entrar y salir de esta zona, lo que facilita la movilidad durante el evento. A esto se suma acceso a la zona general del recinto, barra de pago y aseos exclusivos, así como acceso a una zona exclusiva de food trucks.

Para quienes buscan una experiencia premium, existe la opción Mesa VIP, con un precio desde 1.050 euros para cuatro personas (precio final con gastos de gestión incluidos). Este paquete incluye acceso preferente por carril exclusivo, además de una mesa reservada para cuatro personas en la zona Mesa VIP del escenario Repsol. También se ofrece una botella con refrescos a elegir, acceso independiente a la zona VIP, y acceso a las zonas VIP de los escenarios Pop y Playa, además del acceso general al recinto.

Entre los servicios adicionales destacan copa de bienvenida, cocktail de snacks con jamón al corte antes del inicio del espectáculo, barra de pago y aseos exclusivos, acreditación conmemorativa, pack de merchandising, 20% de descuento en merchandising, parking gratuito para dos vehículos y participación en el sorteo de un tour backstage exclusivo.