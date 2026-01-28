La AEMET eleva el nivel de alerta por viento en la Comunidad Valenciana: «Peligro importante»

El viento volverá a ser protagonista en la Comunidad Valenciana este miércoles 28 de enero. La AEMET ha subido el nivel de alerta a naranja por rachas muy fuertes de viento que probablemente superen los 90 km/h. Las zonas afectadas serán toda la provincia de Alicante y el interior sur de la provincia de Valencia. Estos fenómenos meteorológicos adversos también afectarán a las zonas costeras. En el resto del territorio se ha declarado la alerta amarilla. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta por viento en la Comunidad Valenciana.

«Rachas muy fuertes de viento del oeste, especialmente en la mitad sur, donde probablemente se superen los 90 km/h». Así informa la AEMET de la alerta declarada por viento en la Comunidad Valenciana para este miércoles 28 de enero, que será naranja en Alicante y el interior sur de Valencia. También se ha elevado el peligro en toda la costa de la provincia de Valencia.

En la provincia de Alicante y en el interior sur de Valencia se esperan unas «rachas máximas de 90 km/h con viento de componente oeste». En las zonas costeras de Alicante y Valencia también se espera hasta las 19.59 horas «viento del oeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) con oleaje de 2 a 3 metros». La alerta naranja por fuertes rachas de viento en el litoral e interior se ha activado hasta las 23.59 horas de este miércoles 28 de enero.

En el resto de la Comunidad Valenciana también se ha activado la alerta amarilla por viento. En el interior de la provincia de Castellón se esperan rachas máximas de 80 km/h y en el interior norte de Valencia podrían llegar a ser hasta de 90 km/h.

La AEMET también ha confirmado la posibilidad de precipitaciones en las horas centrales del día, que afectarán a las provincias de Castellón y Alicante. La cota de nieve también podría moverse entre los 900 y 1.100 metros en el interior de la Comunidad Valenciana.

Alerta naranja por viento en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada:

Intervalos nubosos con precipitaciones en las horas centrales. La cota de nieve en el interior se espera en torno a los 900-1100 m. Temperatura en descenso, ligero en el caso de las mínimas. Viento del oeste ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, especialmente en la mitad sur, donde probablemente se superen los 90 km/h.