La AEMET lo confirma: alerta naranja en la Comunidad Valenciana por lluvia, nieve y viento

Alerta naranja en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha activado un aviso por lluvias, nieve y viento en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en alerta al litoral mediterráneo por peligro de olas de hasta 4 metros que se puede ver «incrementado por la marejada ciclónica». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la alerta naranja en la Comunidad Valenciana para este martes 20 de enero.

La AEMET ha activado la alerta naranja por «peligro importante» de viento en los litorales de Castellón, Valencia y litoral norte de la provincia de Alicante. A partir de las 00.00 horas de este martes 20 de enero y durante todo el día se espera un «viento del norte de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 4 metros con mar de fondo del nordeste». «El efecto del oleaje se puede ver incrementado por la marejada ciclónica», también informa la AEMET.

La AEMET también ha activado una alerta amarilla por lluvias en el litoral norte de Castellón, Alicante y litoral sur de Valencia. Desde las 10.00 horas se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 60 mm. La Agencia Estatal de Meteorología también ha activado una alerta amarilla por nevadas en el interior norte de la provincia de Castellón, donde se espera una acumulación de nieve en 24 horas de 10 centímetros. «Estas cantidades se esperan por encima de los 1.200 metros», informa la AEMET.

Alerta en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha avisado de los fenómenos significativos adversos para este martes 20 de enero: «Precipitaciones generalizadas, localmente fuertes o persistentes en el extremo norte en la primera mitad del día, con nevadas significativas por encima de los 1000-1400 m en el interior, y durante la segunda mitad del día en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante».

La predicción del tiempo de la AEMET con respecto a la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo cubierto con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes o persistentes y sin descartar que vengan acompañadas de tormenta en el litoral. Cota de nieve en torno a 1000-1400 m en el interior, con acumulaciones de nieve significativas en el interior norte de Castellón. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el norte de Castellón y en ascenso en el resto; máximas con pocos cambios en Alicante y en descenso en el resto. Viento del norte y noroeste moderado en el litoral y flojo a moderado en el resto, sin descartar rachas muy fuertes del norte a sotavento de las sierras del norte de Alicante.