Aviso urgente de la AEMET para la Comunidad Valenciana por lo que llega hoy: piden cerrar las ventanas

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo nuboso aumentando de norte a sur durante el día a muy nuboso o cubierto. Probables chubascos aislados en puntos del litoral por la mañana y precipitaciones generalizadas en la mitad norte avanzando de norte a sur por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el norte de Castellón. Cota de nieve en torno a 1000-1400 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en el interior. Viento flojo del noroeste aumentando a moderado por la tarde». Las alertas estarán activadas: «Probabilidad de precipitaciones localmente fuertes en el norte de Castellón por la tarde, con nevadas por encima de los 1000-1400 m».

Para el resto de España la situación puede ser incluso peor: «La presencia de la borrasca Harry al norte de Argelia dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental, con un temporal mediterráneo que afectará al nordeste peninsular, a Levante y a Baleares. Se esperan precipitaciones en la mitad oriental peninsular y Baleares, sin descartarse en Galicia con el acercamiento de un frente atlántico. Los mayores acumulados serán en Baleares, el nordeste de Cataluña, sur de Aragón y en los prelitorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, pudiendo ser muy fuertes y con acumulados significativos. Se esperan nevadas en los sistemas montañosos del centro y del tercio este, con una cota en torno a 1000-1200m, salvo en Pirineos, que se situará en 1300-1500m. Las nevadas tendrán acumulados importantes en el Pirineo oriental y en la Ibérica este. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en los nortes de las islas montañosas. Brumas y nieblas en zonas del y nordeste. Temperaturas máximas en descenso en el interior del tercio este y en ascenso en el noroeste. Sin cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mitad noreste y en ascenso en la mitad sudeste, Baleares y en Galicia. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares y localmente en la meseta, moderadas en cumbres. Viento del norte y oeste flojo en el interior de la Península, rolando al final del día a componente sur en el Cantábrico. En Baleares y litorales del este mediterráneo, viento moderado con intervalos de fuerte del nordeste, originando un temporal marítimo con rachas muy fuertes en la costa. En el Golfo de Cádiz y Alborán, viento del oeste, con intervalos de fuerte en Alborán. En Canarias, alisio moderado».