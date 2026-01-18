METEOCAT avisa a estas zonas de Cataluña y pide prepararse en las próximas horas: «Grado de peligro máximo»

Pide prepararse Meteocat para las próximas horas, el grado de peligro es máximo y puede cambiarlo todo. En esta recta final del fin de semana deberemos empezar a tener algunos datos que pueden hacer que empecemos a ver llegar un giro radical que puede empezar a hacer acto de presencia. Tocará estar pendientes de una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos hará cambiar por completo de planes que serán los que nos acompañará en estas próximas jornadas.

El tiempo puede acabar siendo lo que nos dará algunos datos que realmente puede acabar cambiarlo todo. Sin duda alguna, será el momento de apostar por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de conocer qué puede pasar en estos días en los que el invierno parece que nos visitará de una manera que nos costará creer. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una forma muy concreta. Meteocat lanza una importante alerta en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

El grado de peligro máximo llegará a Cataluña

Llegará a Cataluña un grado de peligro puede ser máximo, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Un giro radical que hasta la fecha no sabemos cómo puede acabar siendo posible.

Sin duda alguna, tocará empezar a pensar en lo que puede llegar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en este momento. Llega un importante fenómeno que puede acabar generando más de un cambio radical que puede ser esencial.

El grado de peligro al que nos enfrentamos en esta recta final del mes de enero puede ser máximo con ciertas novedades que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. De una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos conseguir en estos días.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Estas zonas de Cataluña deberán prepararse para lo peor

Tocará prepararse para lo peor en estas zonas de Cataluña en las que cada detalle cuenta y puede ser esencial. Estaremos muy pendientes de algunos cambios que hasta el momento no habíamos visto llegar. En esta parte del país, no vamos a soltar el paraguas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Los días álgidos del episodio serán el lunes 19 y el martes 20, cuando es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar Balear, afectando a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago, con un significativo empeoramiento del estado de la mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales. Es probable que el lunes las precipitaciones más intensas y persistentes se produzcan en áreas del este de Cataluña, desplazándose a lo largo del martes hacia zonas del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana, así como a Baleares. Se espera que las mayores acumulaciones se produzcan en las zonas a barlovento del Pirineo oriental (en torno a 150 mm durante los dos días), sierras litorales y prelitorales de Cataluña y sistema Ibérico suroriental, pudiendo afectar a las cabeceras de ríos y ramblas, y con acumulaciones de nieve que serán significativas en cotas superiores a 1000-1200 m. aproximadamente pudiéndose superar los 20 cm de nieve nueva en la ibérica suroriental. El estado de la mar empeorará durante el lunes y martes, en las zonas litorales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y se caracterizará por viento, del este o nordeste, fuerza 7-8 y olas de mar combinada de 4-6 m. A partir del miércoles 21 es probable que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea, al igual que el temporal marítimo, que tenderá a ir amainando a lo largo del día».

Un comunicado que puede cambiarlo todo: «Dada la naturaleza del episodio, existe una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones, por lo que se recomienda prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días».

Por lo que, con este comunicado especial, tocará estar pendientes de un cielo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo especialmente complicado. Toda precaución es poca ante la movilidad a la que tocará enfrentarse en estas jornadas importantes de vuelta a la rutina.