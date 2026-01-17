Nivel máximo de aviso en Castilla-La Mancha: la AEMET confirma nevadas en estas zonas

La AEMET confirma nevadas en estas zonas, el nivel máximo de alertas en Castilla-La Mancha. Los expertos no dudan en lanzar una importante alerta ante lo que tenemos por delante, un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas de fin de semana. Una novedad importante que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que el tiempo puede ser protagonista. Este mes de enero parece que no nos dará ninguna tregua ante lo que llega.

Nos espera un marcado cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno en este mes de enero en el que el frío y la inestabilidad puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta. Con la mirada puesta a una previsión del tiempo que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada pequeño cambio puede hacernos pensar en todo lo que llega. El nivel máximo se activa en Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha activa el nivel máximo de avisos

El nivel máximo de avisos se activa en Castilla-La Mancha, con una situación que puede ser clave y sin duda alguna, puede convertirse en un cambio de tendencia que nos marcará muy de cerca. Tendremos que apostar por una previsión del tiempo que puede ser esencial.

Será el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Será el momento de poner sobre la mesa determinados fenómenos que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Estos días en los que el invierno acabará siendo uno de los máximos protagonistas de un tiempo que puede darnos más de una sorpresa inesperada. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede acabar pasando en estos días en los que todo puede ser posible.

Castilla-La Mancha empieza a prepararse para lo peor, con un descenso de las temperaturas que indica que podemos estar ante un cambio que nos situará en lo peor de estos días en los que todo puede ser posible. Las nevadas acabarán siendo las grandes protagonistas de estos días en los que cada fenómeno cuenta y puede transformarse en algo más.

Confirma la AEMET las nevadas en estas zonas

Estas zonas de Castilla-La Mancha serán de las más afectadas por unas nevadas que pueden cambiarlo todo. Tendremos que estar pendientes de este cielo que puede tener efectos directos sobre una movilidad que podría cambiarlo todo en cuestión de horas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos. Probables brumas y nieblas matinales. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve se situará en torno a los 1200-1400 metros y bajará al final del día hasta los 1000 metros. Temperaturas en descenso, notable en el cuadrante suroeste en las mínimas; heladas débiles en Cuenca y Guadalajara y localmente en zonas altas de otros puntos de la comunidad. Viento flojo, del noroeste en general». Las alertas estarán activadas: «Nevadas de madrugada en la Serranía de Guadalajara con cotas a partir de 1200 metros, bajando a final del día».

Tal y como sigue la misma previsión para España: «El aislamiento de una masa de aire frío sobre la Península y Baleares dejará cielos muy nubosos con precipitaciones en el norte y nordeste peninsular, Baleares, litoral mediterráneo, Andalucía y Alborán. Serán más fuertes y persistentes en la mitad nordeste, sin descartar acumulados significativos en Cataluña. Se esperan en forma de nieve en los principales sistemas montañosos con cotas desde los 1400-1600 m en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados. En el resto, la cota se situará en torno a 1000-1300 m, y se esperan solo acumulados significativos en el Sistema Central y en la Ibérica norte, mientras que en el resto serán débiles. En Canarias, cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones que pueden ser moderadas y persistentes en el norte-nordeste de las islas montañosas. Se esperan algunas brumas y bancos de niebla en los sistemas montañosos, sobre todo del norte y oeste, y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta, valles atlánticos y Galicia. Temperaturas máximas en descenso en el Cantábrico oriental, el Ebro y el área mediterránea, mientras que en el resto predominarán los ascensos ligeros. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso en la mitad nordeste y en descenso en la mitad sur y Baleares. En Canarias, sin cambios. Heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares y en la meseta, moderadas en cumbres». Tocará prepararse para lo peor en una época de cambios en el tiempo.