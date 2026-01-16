Es oficial: la nieve llega a Madrid mañana y va a afectar a estas zonas, lo dice la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado aviso amarillo por nevadas en la sierra madrileña a partir del mediodía de este viernes y durante el resto del día. Se prevé que la nieve comience a cuajar desde los 1.200 metros, con espesores que podrían alcanzar los cinco centímetros, dando inicio a un episodio marcado por el ambiente plenamente invernal en la Comunidad de Madrid.

Nevadas en zonas altas y precipitaciones débiles en la Comunidad de Madrid

De acuerdo con la previsión oficial, las precipitaciones serán en general poco intensas y de carácter irregular. No obstante, en los puntos más elevados de la sierra, especialmente en áreas próximas a Somosierra, la lluvia se transformará en nieve entre los 1.200 y 1.400 metros de altitud.

En el resto del territorio madrileño predominarán los cielos cubiertos, con lluvias ocasionales y de escasa entidad. Además, no se descartan brumas y nieblas a primeras horas, sobre todo en zonas abiertas y durante la madrugada.

Ligero repunte de las mínimas, pero con heladas en la sierra de Madrid

Las temperaturas mínimas experimentarán un leve ascenso, más perceptible en áreas urbanas. Aun así, en las cotas altas de la sierra se mantendrán heladas débiles, con un ambiente frío que se prolongará durante el fin de semana. El viento soplará flojo, de componente suroeste, sin episodios significativos, aunque contribuirá a reforzar la sensación térmica baja en toda la región.

Inestabilidad prolongada y nuevo frente a comienzos de semana

La situación atmosférica seguirá marcada por la inestabilidad durante los próximos días, con lluvias recurrentes en la Comunidad de Madrid. Aunque el domingo podría ofrecer una pausa parcial, la AEMET advierte de la llegada de un nuevo episodio de precipitaciones más activas el lunes, lo que prolongará el tiempo desapacible en la región.

Llega un nivel máximo de aviso por nieve en Castilla y León

Castilla y León activan el nivel máximo por nieve y lo hace de tal forma que tenemos por delante una serie de detalles que serán esenciales. Un giro radical que hasta la fecha desconocíamos y que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca, con ciertas novedades que serán las que nos afectarán de lleno en estos próximos días.