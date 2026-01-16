Estos son los madrileños que podrán deducirse hasta 400 euros en la Declaración de la Renta: está confirmado

Si vives en Madrid y estás estudiando pero además trabajas, debes estar atento ya que la Comunidad de Madrid va a ofrecer una ayuda extra a la hora de hacer tu declaración de la renta. Tiene que ver con una nueva deducción autonómica en el IRPF que ya está en vigor desde el 1 de enero de 2026 y que te va a servir para poder ahorrar hasta 400 euros en la Renta. Eso sí, no será automática ni para todos ya que junto a los mencionados hay que cumplir varios requisitos muy concretos.

Esta deducción de 400 euros para aplicar en la Renta, ya está recogida en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026, por lo que se aplicará por primera vez en la campaña de la Renta de 2027, cuando se declaren los ingresos y gastos del año anterior. Según calcula el Ejecutivo regional, unos 15.000 jóvenes podrían acogerse a esta deducción. El objetivo de lanzar esta deducción es el de reconocer el esfuerzo de quienes estudian y cotizan al mismo tiempo. De este modo, el mensaje de la comunidad es claro ya que trabajar y formarse a la vez va a tener esta recompensa fiscal.

Quién puede deducirse los 400 euros de la Renta

Para acceder a esta deducción de 400 euros en la renta no sólo hay que cumplir lo de estar estudiando y trabajando a la vez, sin que además, se deben cumplir estos requisitos:

Tener menos de 30 años en el año fiscal correspondiente (en este caso, durante 2026).

(en este caso, durante 2026). Estar matriculado a curso completo en estudios oficiales : vale un Grado universitario o un ciclo formativo de FP de Grado Superior. No se aceptan estudios no oficiales ni matrículas parciales.

: vale un Grado universitario o un ciclo formativo de FP de Grado Superior. No se aceptan estudios no oficiales ni matrículas parciales. Haber trabajado al menos 300 días durante el año, con alta en la Seguridad Social o en una mutualidad, ya sea por cuenta ajena o como autónomo.

o en una mutualidad, ya sea por cuenta ajena o como autónomo. Que al menos cinco meses de esa actividad laboral coincidan con el curso académico. No vale si se trabaja primero y se estudia después o al revés: hay que hacerlo todo a la vez.

No vale si se trabaja primero y se estudia después o al revés: hay que hacerlo todo a la vez. No tener contrato de formación, que queda expresamente excluido de esta deducción fiscal.

Con esto, la Comunidad de Madrid quiere premiar a un perfil que no suele entrar en ayudas ni bonificaciones los jóvenes que lo hacen todo por su cuent, que no han tenido becas, que trabajan mientras estudian y que pagan su matrícula de su bolsillo. Gente que en definitiva está dentro del sistema, que cotiza, que aporta y que quiere mejorar su futuro.

Cómo se aplica

Aunque la deducción ya está activa, no se verá reflejada hasta la campaña de la Renta de 2027, que corresponde a los ingresos y gastos de 2026. Es decir, lo que se estudie y lo que se trabaje este año será lo que se declare al siguiente.

El cálculo es sencillo: se podrá deducir el 50 % de lo pagado por matrícula, hasta un máximo de 400 euros. Si el curso ha costado, por ejemplo, 800 euros, el ahorro será de 400. Si ha costado 600, se aplicarán 300. Si solo se pagaron 200 euros, se deducen 100. No depende de becas, no depende de notas, solo del gasto real y de cumplir las condiciones.

Eso sí, no se aplica automáticamente. El contribuyente tendrá que incluirlo en el apartado de deducciones autonómicas de su declaración. Y guardar papeles: facturas, justificantes de pago, vida laboral, contratos, nóminas, todo lo que acredite matrícula y actividad laboral. Si Hacienda lo pide, habrá que demostrarlo.

Cuánto puedes ahorrar según tu caso

Para entender cuánto se puede ahorrar, podemos poner algunos ejemplos. De este modo si un joven de 24 años trabaja como camarero durante el curso y estudia un grado completo en una universidad pública madrileña, con una matrícula de 1.100 euros, podrá deducirse 400 euros directamente en su declaración. Si en cambio cursa un ciclo superior de FP y paga 300 euros, la deducción sería de 150 euros.

Lo importante es que el ahorro no depende del coste total del curso, sino de lo efectivamente abonado y del límite de 400 euros. Aunque uno pague 2.000 euros de matrícula, no podrá deducirse más. Pero en cualquier caso, se trata de una rebaja directa en la cuota a pagar del IRPF, que puede marcar la diferencia entre pagar o que salga a devolver.

Una medida más dentro del plan de rebajas fiscales de Madrid

Esta deducción se suma a otros incentivos fiscales impulsados por la Comunidad de Madrid en los últimos años, centrados en reducir la carga impositiva para familias, autónomos, jóvenes o personas con discapacidad. En este caso, el foco se pone en un perfil muy específico: jóvenes que trabajan y estudian a jornada completa.

No hay que pedirla, ni rellenar formularios aparte. Basta con hacer bien la declaración, conservar la documentación, y marcar la casilla correcta en el apartado autonómico. Si todo está en orden, el ahorro se aplica directamente.

Desde el punto de vista político, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso la presenta como un gesto hacia la cultura del esfuerzo, un concepto que forma parte del discurso recurrente de su gobierno y que se traduce aquí en un beneficio fiscal concreto.