Soy experto en finanzas y así te puedes desgravar la tasa de basuras en la declaración de la renta

La Tasa de Gestión de Residuos Urbanos (TGR), mejor conocida como la tasa de las basuras, sigue copando portadas mientras la Ley 7/2022 obliga a todos los ayuntamientos a cobrar este impuesto a los vecinos. Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda avisan que los contribuyentes de la Comunidad de Madrid podrán introducir este gravamen como deducción en la declaración de la renta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la deducción de la tasa de basuras en la declaración de la renta.

Se acerca el final de año y muchos contribuyentes ya están haciendo cuentas de cara a la próxima campaña de la declaración de la renta. Algunos de los gastos realizados durante el año podrán deducirse en el ejercicio del IRPF y eso puede suponer unos ahorros que pueden llegar hasta los 3.000 euros. Estas deducciones pueden ir desde ahorros que puedes generar por tener un plan de pensiones, invertir algunas cantidades de dinero, el arrendamiento de un piso… o hasta por la nueva tasa de basuras que entró en vigor en forma de impuesto en abril de 2025.

«Las deducciones autonómicas son muchas y muy variadas. En Madrid hay cerca de dos docenas», apunta Carlos Cruzado, presidente de Gestha, que también deja claro que esto «dependerá de nuestro nivel de ingresos y las posibilidades que tengamos de invertir para beneficiarnos de esas deducciones».

El representante del Sindicato de los Técnicos de Hacienda también cuenta que «todos los años muchos contribuyentes pierden dinero» y para ello hay que «comprobar las deducciones autonómicas porque son muy variadas». En materia de vivienda, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Esto hay que comprobarlo porque puede suponer un pico», informa a la vez que deja claro que muchas de estas posibles deducciones no son conocidas por los contribuyentes.

«La Agencia Tributaria debería hacer en los borradores todas las indicaciones que pueda. Hay cuestiones de las que no se tiene información. Cuantos más datos se puedan aportar, más se podrán beneficiar los contribuyentes», cuenta en una intervención realizada recientemente en Telemadrid.

La tasa de basuras en la declaración de la renta

Carlos Cruzado también informó en Telemadrid sobre las opciones que tendrán los contribuyentes de deducirse la tasa de basuras en la declaración de la renta. El presidente del Gestha dijo que este gravamen impuesto por los ayuntamientos sí podrá ser deducible en el próximo ejercicio del IRPF si los ciudadanos cumplen con ciertos requisitos.

«Va a desgravar para las personas que estén arrendando una vivienda siempre y cuando hayan pagado ellos la tasa. En el caso normal de la vivienda habitual, no», informa Carlos Cruzado sobre la deducción de la tasa de basuras en la declaración de la renta. Así que este gasto se lo podrán deducir los propietarios que tengan alquilada una vivienda y ellos se hagan cargo de este gravamen.

Así que la tasa de basuras no será deducible para los propietarios de vivienda habitual y sí para los propietarios que tengan la vivienda en alquiler y tengan rendimientos del capital inmobiliario. Para los inquilinos que estén de alquiler en una vivienda y se hagan cargo de este impuesto, no será deducible, ya que no obtienen rendimientos de ese capital inmobiliario.

En el caso de los trabajadores autónomos que se hagan cargo de la tasa de basuras, sí podrán deducirse este gasto en la declaración de la renta en caso de que demuestren que la casa tiene afectación a la actividad. Para ello, el gasto debe estar relacionado con el desarrollo de la actividad económica como autónomo y además tener justificación documental y registro contable.