La renta de los hogares españoles se sitúa como la cuarta peor de Europa a cierre de 2024, según los datos publicados por Eurostat. Sólo tres países, Grecia, Italia y Austria, tienen menos riqueza real que España. La situación ha empeorado desde el final de 2017 ya que a cierre de ese año España se situaba en quinto lugar por la cola.

Desde el cierre de 2017 hasta finales de 2024 la renta de los hogares españoles ha crecido un 10%, pero el resto de estos países ha crecido más, salvo Italia que está peor, y ha quedado relegada al cuarto lugar por la cola. Portugal y Serbia han adelantado a España en renta real de los hogares en este periodo, mientras España ha adelantado a Austria.

Si la evolución de la renta de los hogares la ampliamos al periodo 2004-2024, los últimos 20 años y con dos graves crisis económicas, los hogares españoles son los terceros de Europa que menos han mejorado su renta, sólo por detrás de Grecia e Italia, únicos países del continente donde sus hogares han perdido riqueza: un 5% y un 4%, respectivamente.

Tras Grecia e Italia se sitúa España, con una mejora del 11% en los últimos 20 años, e inmediatamente por delante de España están Austria y Bélgica, con mejoras del 14% y del 15% respectivamente. Francia y Alemania han mejorado más de un 20% en los últimos 20 años.

Esta es la realidad de los datos de la renta de los hogares españoles y europeos, proporcionados por el organismo público encargado de las estadísticas en Europa. Los datos muestran de nuevo que la situación económica de los hogares españoles no se corresponde con el optimismo del Gobierno de Pedro Sánchez.

La economía española crece por encima del resto de países de la Unión Europea, y los datos de empleo son los mejores desde 2008. Pero el riesgo de pobreza de los españoles sigue por encima del 20%.

Ese incremento del PIB no llega a los hogares españoles, a tenor de las cifras. La propia Unión Europea ha advertido a España de una cronificación de la desigualdad. Europa ha puesto el foco en la pobreza infantil y en la poca efectividad de las ayudas sociales.

Una de ellas es el ingreso mínimo, medida estrella del llamado escudo social del Gobierno. El ingreso mínimo llega cada vez a más gente, asegura la Seguridad Social, y eso es positivo porque supone localizar la pobreza de los hogares y ponerle una solución, explican. Pero la realidad es que se introdujo en 2020 y no ha acabado con las cifras de pobreza.

Una de las razones es la inflación, que se ha disparado en España sin que el Gobierno haya compensado lo suficiente a los hogares. Ya lo puso negro sobre blanco el Banco de España en un reciente informe, publicado por este diario: España es el segundo país de Europa tras Chipre que menos ha compensado el incremento de los precios a los hogares.

Otro de los problemas es la vivienda, cuyo precio sigue subiendo y complicando a los jóvenes salir de casa. La vivienda es otra de las alertas que ha hecho la Unión Europea a España.