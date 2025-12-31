Quién es Lola García, la nueva novia de Kiko Rivera: su paso por ‘Got Talent’ y su pasado con Omar Montes

Después de un año en el que se hizo pública su ruptura con Irene Rosales, Kiko Rivera ha vuelto a encontrar el amor. Meses después de poner punto y final a su matrimonio, el DJ ha confirmado, a través de redes sociales, que está enamorado. La afortunada no es otra que Lola García, una mujer que está estrechamente ligada al mundo de la danza y el espectáculo. Debemos tener en cuenta que, debido a que en las últimas horas comenzó a hablarse de la posible nueva relación del hijo de Isabel Pantoja, él no dudó un solo segundo en armarse de valor para confirmar esta noticia. Y lo hizo a través de una preciosa declaración de amor, donde dejó claro lo que sentía por ella. Algo que, evidentemente, no dejó indiferente a nadie. Tanto es así que el post no tardó en llenarse de comentarios felicitando a la feliz pareja.

¿Quién es Lola García, la pareja de Kiko Rivera?

Se trata de una conocida actriz, bailarina y coreógrafa, pero también empresaria, puesto que dirige su propia escuela de danza en Villaviciosa de Odón (Madrid). Este proyecto, además de llevar su nombre artístico, tiene como objetivo nada más y nada menos que la formación escénica. Según se ha comentado en diversos programas de televisión, el nombre real de la bailarina no es otro que Maite, y es de un municipio de Toledo.

A pesar de que no se trata de un rostro habitual en la prensa del corazón, sí que hemos podido verla en varias ocasiones en televisión. De hecho, no solamente llegó a participar en el concurso Got Talent, sino que también ha formado parte de cuerpos de baile de diversos programas. En lo personal, tal y como dio a conocer la periodista Alexia Rivas, se sabe que Lola García mantuvo una relación con Omar Montes durante varios años.

En cuanto a su noviazgo con Kiko Rivera, se sabe que empezó hace unas cuantas semanas. Lo que es un hecho es que este vínculo se ha consolidado rápidamente, puesto que han pasado juntos la Navidad y la bailarina ya ha tenido la oportunidad de conocer a Ana y Carlota, las dos hijas que el DJ tuvo con su ex mujer Irene Rosales.

La declaración de amor de Kiko Rivera a Lola García

A través de su perfil oficial en Instagram, el hijo de Isabel Pantoja quiso compartir una fotografía con su nueva pareja, junto a un texto de lo más emotivo: «No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad. Haber aprendido de lo vivido, saber lo que no quiero en mi vida y no volver a tropezar con los mismos errores del pasado», comenzó diciendo.

Acto seguido, fue mucho más allá: «Hoy camino con el corazón en paz y con la mirada llena de ilusión. Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico», comentó.

Lejos de que todo quede ahí, el DJ añadió algo más: «Que lo sepa el mundo: soy feliz. Entendemos que todo esto pueda generar mucho revuelo mediático, pero vamos a intentar seguir haciendo nuestras vidas con normalidad, sin escondernos». No quiso despedirse sin mandar un mensaje a los medios de comunicación: «A mis queridos amigos de la prensa. No me la agobiéis mucho sin dejar de hacer vuestro trabajo».