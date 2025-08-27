Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido poner punto y final a su matrimonio tras once años de relación sentimental y dos hijas en común. Horas después de hacerse pública esta información, el hijo de Isabel Pantoja no tuvo reparos a la hora de emitir un comunicado urgente a través de su perfil de Instagram, donde no sólo confirmaba la noticia, sino que dejaba claro que no iba a acudir a ningún plató de televisión para hablar de su vida privada. Aun así, no dio a conocer los motivos reales por los que tanto él como Irene Rosales habrían decidido tomar caminos separados. Una duda que parece haber resuelto Gema López durante su paso por el programa Espejo público. De esta forma, la periodista comenzó diciendo lo siguiente: «Les habíamos contado que ellos hace tan solo dos meses suben en Instagram una muestra de amor al felicitar él a Irene, y además se van juntos de vacaciones a Menorca».

Aun así, en ese preciso instante, todo cambió de manera completamente radical. «Lo que a mí me cuentan es que durante los últimos dos meses la convivencia de ellos ha sido insoportable. Las guerras y peleas han sido continuas. Kiko, a pesar de que anunció su recuperación, ha seguido teniendo muchos altibajos. Irene, además, desde el fallecimiento de sus padres ve la vida de otra manera y prioriza otras cosas», explicó la colaboradora de Espejo público. Lejos de que todo quede ahí, dio a conocer que fue Kiko Rivera quien tomó la decisión de abandonar el domicilio familiar, situado en el municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta: «Me comentan que él tiene pensado irse, de momento y de manera temporal, a la casa de su representante, de Fran, pero que la idea es irse a vivir al barrio de Triana, en Sevilla, donde él ya ha estado preguntando por el precio de los alquileres».

Pero no todo queda ahí, puesto que, según Gema López, presuntamente ese vínculo tan estrecho entre Kiko Rivera y su representante también habría hecho mella en el matrimonio: «Me dicen, además, que esta relación entre Kiko y su representante Fran también habría pasado factura a la pareja, porque si bien Fran ha ayudado a muchas cosas de Kiko, él habría sido tapadera de muchas cosas de Kiko».

Y añade: «Ella ya no quiso soportarlo más, hasta el punto de que Irene se habría enterado de ciertos cobros en ciertos bolos que no le cuadraban, con Kiko saliendo en defensa de Fran». En cualquier caso, Gema López ha querido hacer hincapié en que, según la información que maneja, la causa de la ruptura nada tiene que ver con una supuesta infidelidad, ni mucho menos.

«A mí no me hablan de terceras personas, pero no descartan que Irene tenga ganas por fin de ser feliz y de rehacer su vida. Por supuesto, no le va a poner ningún impedimento a él a la hora de ver a sus hijas», explicó la periodista durante su participación en la nueva entrega del programa Espejo público.