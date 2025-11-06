La reacción de Irene Rosales al regreso de Kiko Rivera a la televisión: «Somos un equipo»

En las últimas horas, Mediaset ha confirmado uno de sus invitados bomba para la próxima entrega de De Viernes, que se emitirá el próximo viernes 7 de noviembre, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Kiko Rivera. Tras la entrevista de Irene Rosales en Y ahora Sonsoles, en la que se sinceraba sobre la ruptura y las partes más tormentosas de su matrimonio, ahora es el momento del DJ para contar su versión de la historia. Después de cuatro años completamente alejado de la televisión, el hijo de Isabel Pantoja regresa con una entrevista que promete no dejar indiferente a nadie. Como es de esperar, este paso no ha dejado indiferente a nadie y son muchas las personas que no han tardado en reaccionar. Un ejemplo lo encontramos en Irene Rosales, que ha dado a conocer lo que piensa al respecto ante las cámaras de El tiempo justo.

Una reportera del programa que presenta Joaquín Prat se encontraba en las inmediaciones de la casa de la sevillana. Así pues, no dudó un solo segundo en aprovechar que la ex nuera de Isabel Pantoja salía en su coche para tratar de saber muchas cuestiones que tenían estrecha relación con Kiko Rivera. A pesar de estar visiblemente sorprendida, la creadora de contenido en redes sociales se ha detenido para responder a algunas de las preguntas de la reportera. Entre ellas, si estaba enfadada con su ex marido. Ella no tardó en mostrarse de lo más contundente: «No, ¡por Dios! De verdad que no, de todo corazón», respondió, completamente sincera. Respecto a la vuelta a la televisión del DJ, Irene Rosales también opinó: «Que le vaya muy bien y que yo le voy a apoyar en todo». Respecto a los rumores de una mala relación entre ambos, ella respondió: «No. Además, tenemos dos niñas preciosas y somos un equipo».

Irene Rosales no es la única que ha reaccionado al nuevo movimiento de Kiko Rivera

Tras la emisión en El tiempo justo del avance de la entrevista en De Viernes, muchos son los que han querido pronunciarse sobre la vuelta a la televisión del hijo de la tonadillera. Un claro ejemplo lo encontramos en Raquel Bollo, que no se mostró sorprendida: «Yo sabía que tarde o temprano iban a hablar, tanto uno como otro».

Por si fuera poco, la colaboradora fue mucho más allá: «A mí lo que me gustaría es el tema del arrepentimiento de cómo hablo su madre». En cuanto a Laura Cuevas, no puede evitar poner en duda las palabras de Kiko Rivera: «¿Y él ha hecho algo para que ese desgaste no fuera a más? Con la de veces que nos hemos enterado de que ha sido infiel. ¿Y la ausencia de la hermana? Pues no sé hasta qué punto le puede llegar a doler».

El que también quiso pronunciarse fue su primo Canales Rivera. Durante su intervención en El tiempo justo, el sobrino de Paquirri quiso hacer hincapié en la actitud que está teniendo Kiko Rivera tras haber roto su relación con Irene Rosales: «Desde que él se ha separado, él está un poco desconectado del mundo», aclaró.