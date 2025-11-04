Irene Rosales se sincera sobre las adicciones de Kiko Rivera: «He aguantado mucho»

El pasado mes de agosto, la prensa del corazón se vio consternada con una noticia que, a priori, pocos esperaban. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras once años de matrimonio y dos hijas en común. Después de que ambos emitieran un comunicado confirmando esta noticia y tras haber acordado guardar silencio, Irene Rosales ha dado el paso de romper su silencio, y lo ha hecho en Y ahora Sonsoles, programa presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3. Casi tres meses después de hacerse pública esta separación, el pasado lunes 3 de noviembre, la sevillana ha optado por sincerarse como nunca antes sobre la decisión que ambos han tomado, así como los altos y los bajos que ha tenido su matrimonio con Kiko Rivera. Como era de esperar, Sonsoles Ónega quiso saber más detalles sobre uno de los momentos más duros de la relación.

Fue entonces cuando el tema de las adicciones del hijo de Isabel Pantoja no tardó en aparecer en esta conversación. «Yo he aguantado mucho porque he querido acabar con el problema», comenzó explicando Irene Rosales a la presentadora de Y ahora Sonsoles. Por si fuera poco, añadió: «Para mí lo fácil hubiera sido huir, pero sabía que, si me iba, él no iba a aguantar», reconoció. De esta manera, Irene Rosales tuvo claro que uno de sus grandes pilares en esta dura etapa de su vida fue el apoyo incondicional que recibió por parte de su madre: «Mi mayor apoyo es mi madre y no le he contado ni la mitad. Se lo oculté a todo el mundo», expresó. Pero no todo quedó ahí, puesto que la influencer ha llegado a confesar que se vio en la obligación de llamar a Isabel Pantoja para hacerle conocedora de la complicada situación que estaba atravesando su hijo.

Y no solamente eso, sino también para que le hiciese reaccionar, de una vez por todas: «Fue mi última bala, le di un ultimátum», comenzó explicando Irene Rosales. Acto seguido, fue mucho más allá: «Le dije que hacía las maletas y me iba, y así es como abrió los ojos», recordó la invitada de Y ahora Sonsoles.

Lejos de que todo quede ahí, la sevillana se sinceró como nunca sobre cómo acordaron separarse y cómo fueron sus últimos momentos como matrimonio: «Él notó más mi distanciamiento después de las vacaciones de verano, pero la decisión fue mutua», comenzó explicando, y añadió: «Sentimos que teníamos que buscar la felicidad por separado. A mí me cuesta mucho soltar y me dio seguridad ver que él estaba en el mismo punto».

Fue entonces cuando Irene Rosales se vio con la confianza suficiente para confesar a Sonsoles Ónega que, a pesar de haber puesto punto y final a su matrimonio con el DJ, parece haber recuperado la ilusión: «Estamos conociéndonos aún, no me veo ampliando la familia, pero si estar enamorada es sentirme plenamente feliz e ilusionada, lo estoy», confirmó, visiblemente feliz por esta nueva etapa en su vida.