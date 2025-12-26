Quién es Mabel Lozano: su edad, pareja y su lucha contra el cáncer

Mabel Lozano saltó a la fama en la década de los 90 por sus apariciones en la televisión y series, donde se convirtió en una de las caras de moda. Tras pasar por algunos de los programas más conocidos de la época, decidió comenzar una etapa como cineasta y escritora, centrándose en defender los derechos de las mujeres en nuestro país en sus trabajos, especialmente denunciando lo que ocurre en el mundo de la prostitución. Te contamos cómo es su vida, su edad y lo que se sabe de su vida privada.

Nacida en Toledo en el año 1967, en la localidad toledana de Villaluenga de la Sagra, su carrera comenzó como modelo, llegando a vivir en Francia y Japón en varias etapas de su vida. Gracias a este trabajo pudo viajar por casi todo el mundo, pero fue en los 90 cuando su popularidad se disparó gracias a la televisión. En el medio trabajó como actriz en series como Los ladrones van a la oficina, La casa de los líos, La sopa boba, Código fuego y Lobos, entre otras.

En 1992 debutó como presentadora de La Ruleta de la fortuna, pero no fue hasta 1999 cuando volvió a ponerse a los mandos de programas cuando lo hizo en Noche de fiesta, las recordadas galas de José Luis Moreno para los fines de semana. También compartió con Juncal Rivero numerosas galas de Nochevieja, desde 1999 y hasta el año 2002.

En 2007 decidió dar un giro radical a su vida y estudió cine, comenzando a realizar documentales y cortos sobre el mundo de la prostitución y la trata de personas, reivindicando siempre los derechos de las mujeres desamparadas. Desde ese momento se ha convertido en activista en medios contra estas prácticas, además de colaborar con los cuerpos del Estado dando datos de sus investigaciones para atrapar y desarticular bandas de trata de mujeres.

Después de una nominación anteriores, en el año 2021 Mabel Lozano consiguió el Goya a Mejor Cortometraje Documental por Biografía del cadáver de una mujer. En ella cuenta los peligros que a los que se exponen las que deciden salir de este mundo. En 2024 también recibió otro Goya, esta vez por el documental Ava.

Luchó contra un cáncer en plena pandemia

Mientras toda España estaba encerrada por culpa de la Covid 19, Mabel vivió otro problema, ya que anunció que debía ser operada de cáncer de mama con urgencia, porque había sido diagnosticada días después del encierro. En 2024 que iba mucho mejor, por lo que se supone que lo ha superado.

¿Quién es la pareja de Mabel Lozano?

Muy discreta con su vida privada, la actriz y directora se casó en el año 1998 con Eduardo Campoy, con el que comparte su pasión por el cine. Ambos son padres de dos hijos, a los que apenas muestra en sus redes sociales y que por el momento no aparecen en medios.