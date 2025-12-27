Alemania cierra el espacio aéreo sobre Hannover por la presencia de drones sospechosos

Alemania cerró el espacio aéreo sobre la ciudad de Hannover, en el norte del país, durante la pasada noche del viernes tras detectar la presencia de varios drones sospechosos. El cierre del tráfico aéreo se decretó a las 21:47 horas de la noche y no se volvió a abrir hasta las 00:16 horas del sábado.

En total, siete aviones se vieron afectados por el cierre y fueron enviados a otros aeropuertos en Alemania, donde pudieron aterrizar, según ha informado este sábado un portavoz del aeropuerto de Hannover. Dos de los vuelos afectados que no pudieron aterrizar en la ciudad alemana a causa del cierre tampoco han podido despegar este sábado. Eran vuelos con destino Fráncfort y París que tuvieron que ser cancelados, según han informado las mismas fuentes.

En un primer momento no se facilitaron detalles oficiales sobre el avistamiento del dron. Según la información publicada por el periódico local Hannoversche Allgemeine Zeitung, primero se avistó un dron cerca de un aeródromo para modelos a escala a unos 80 metros de altura.

Una hora más tarde, según el mimo medio, al menos dos drones se habrían acercado al aeropuerto. El aeropuerto de Hannover ya tuvo que cerrar el pasado noviembre durante 45 minutos a causa del avistamiento de otro dron.