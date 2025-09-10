Trump da su apoyo a Polonia tras la violación de su espacio aéreo por drones rusos: «¡Allá vamos!»

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha reaccionado este miércoles a la violación del espacio aéreo de Polonia por parte de al menos 19 drones rusos. «¿Que hace Rusia violando es espacio aéreo de Polonia? ¡Allá vamos!», ha dicho el líder republicano en su red social, Truth Social.

Donald Tusk, primer ministro de Polonia, ha confirmado que hasta 19 drones de procedencia rusa realizaron una incursión la madrugada del miércoles en el espacio aéreo ruso. El hecho obligó a activar los sistemas de defensa y a derribar al menos tres de los drones. Polonia, en respuesta, ha invocado el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para solicitar consultas formales al resto de países de la OTAN.

Además de Trump, otros jefes de Estado y de Gobierno de miembros de la OTAN y de la Unión Europea han reaccionado a la incursión rusa en espacio aéreo de Polonia. Los líderes de la UE y la OTAN han cargado contra Rusia por la «inaceptable» violación del territorio polaco.

Friedrich Merz, canciller de Alemania, ha condenado la «agresiva actuación» de Rusia. «Ha puesto en peligro vidas humanas en un Estado que pertenece a la OTAN y a la UE. Esta conducta imprudente se suma a una larga cadena de provocaciones en la región del Báltico y en el flanco oriental de la OTAN», ha dicho el líder alemán en un comunicado.

Merz también ha valorado como «positivo» el hecho de que Polonia, junto a los aliados de la OTAN, pudiera detectar y neutralizar el peligro a tiempo. El canciller alemán ha indicado que la Alianza Atlántica «está y seguirá estando preparada para la defensa» de sus aliados, según ha dicho tras la reunión del Consejo de la OTAN convocada por Polonia tras la agresión rusa.