El Gobierno de Maduro libera a 71 detenidos en las protestas tras el fraude electoral de Venezuela en 2024

El Gobierno del dictador venezolano Nicolás Maduro ha liberado este jueves a 71 personas que habían sido detenidas durante las protestas llevadas a cabo tras las elecciones presidenciales de 2024 en las que el Ejecutivo chavista arrebató la victoria al presidente electo Edmundo González. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad ha informado a través de una nota de prensa la excarcelación de 65 hombres, tres mujeres y otros tres adolescentes.

Los varones liberados estaban retenidos desde su detención en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, en el norte de Venezuela. Las mujeres se encontraban en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda, y los menores en La Guaira, también en el norte del país caribeño, según la información del comunicado emitido por el colectivo.

La asociación ha celebrado las excarcelaciones pero considera que aún es un logro «insuficiente». Y ha exigido la «libertad plena» y una amnistía general para todos los detenidos tras el fraude electoral que el Gobierno de Maduro llevó a cabo en julio de 2024. «La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país», ha señalado el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, formado por familiares de detenidos tras las elecciones presidenciales de Venezuela.

Las madres de los detenidos ilegalmente informaron el octubre pasado de que el proceso de excarcelaciones llevaba suspendido desde marzo y pidieron entonces que se revisaran los casos de sus hijos. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, también formada por las familias de detenidos, también ha confirmado la liberación de los presos a través de sus redes sociales.

El fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 desataron una oleada de protestas en las calles de Venezuela. Más de 2.400 personas fueron detenidas ilegalmente y acusadas de «terroristas», según la Fiscalía chavista.

Aunque la mayoría de ellas ya han sido puestas en libertad, varias ONG y los partidos de la oposición aseguran que eran inocentes y que fueron «presos políticos». El Gobierno de Maduro asegura por su parte que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».

En las elecciones presidenciales de julio de 2024 el Centro Nacional Electoral, controlado por el Gobierno chavista, dio la victoria a Nicolás Maduro tras unos comicios sin garantías y con clara falta de transparencia en el proceso y en la entrega de las actas electorales, tal y como aseguraron varios observadores internacionales. La oposición y diferentes organismos y líderes de la comunidad internacional denunciaron el «fraude» cometido por Maduro, que arrebató la victoria a Edmundo González, el presidente electo ahora exiliado.