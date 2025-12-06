Miles de venezolanos claman «¡Maduro podrido!» en 30 manifestaciones en el mundo a favor de Corina Machado

Este sábado 6 de diciembre, miles de venezolanos han salido a las calles en al menos 24 países y 30 ciudades del mundo en diferentes manifestaciones contra el narcodictador Nicolás Maduro y para expresar su respaldo a María Corina Machado. Las marchas se han producido en vísperas de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo en diferentes ciudades. Entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Además, han coincidido con el anuncio de la muerte del ex gobernador venezolano Alfredo Díaz, opositor del narcodictador Nicolás Maduro, en el Helicoide tras más de un año de aislamiento en esta cárcel. Bajo los lemas «¡El Nobel es nuestro!» y «¡Maduro podrido!», los manifestantes han realizado marchas pacíficas, vigilias y actos públicos, buscando visibilizar internacionalmente la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

Miles de venezolanos residentes en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza se han movilizado, recorriendo las calles españolas con banderas venezolanas, pancartas y mensajes que pedían libertad para los presos políticos y respeto a los resultados de las elecciones venezolanas. Según la ONG Foro Penal, en noviembre de 2025 se contabilizaban 884 presos políticos en Venezuela, de los cuales 85 tenían otra ciudadanía o doble nacionalidad, recordando la delicada situación de derechos humanos que motivó el reconocimiento internacional a la líder opositora.

Durante la marcha en Madrid, los asistentes han formado una comitiva iluminada con antorchas, que recorrido el centro de Madrid, desplegando una gran bandera venezolana. La manifestación ha contado además con elementos simbólicos y satíricos, como disfraces del presidente de EEUU Donald Trump, un plátano con la cara del narcodictador Nicolás Maduro e incluso animales con la bandera de Venezuela, que acompañaron a la comitiva.

«Queremos simular la marcha de antorchas que se genera en Oslo luego de la entrega de los premios (Nobel)», ha explicado José Antonio Vega, coordinador de Vente Venezuela y de la coalición opositora Comando con Venezuela en España. Vega ha añadido que la iniciativa busca que los ciudadanos «se sientan partícipes» del reconocimiento a María Corina Machado y de la lucha por la democracia en Venezuela.

Cada venezolano en el mundo ha luchado por regresar a casa. Hoy, desde Barcelona, España 🇪🇸 conmemoramos el Nobel que representa la lucha de Venezuela y su gente que no se cansa. 🇻🇪#ElNobelEsNuestro por nuestro coraje y valentía. pic.twitter.com/lVgTr9tRVk — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) December 6, 2025

Entre los presentes se encontraba Leopoldo López, opositor venezolano residente en Madrid, quien ha destacado que «todos los venezolanos que queremos libertad y democracia sentimos esperanza y nos vemos reflejados en ese reconocimiento que le hacen a María Corina». López ha recordado además que el pasado octubre la narcodictadura de Venezuela ha revocado su nacionalidad, en un contexto de creciente represión política en el país.

Las movilizaciones se han realizado en ciudades de América, Europa y otras regiones, reuniendo a miembros de la diáspora venezolana, así como a organizaciones civiles y colectivos de venezolanos residentes en el extranjero. Según los organizadores, la intención de la jornada era demostrar unidad y apoyo a la líder política, además de enviar un mensaje a la comunidad internacional sobre la situación que enfrenta el país bajo el narcodictador Nicolás Maduro.

Durante las actividades, los participantes han coreado consignas en contra de la narcodictadura de Venezuela y han recordado la importancia de respetar la libertad, la democracia y los derechos fundamentales. Las vigilias incluyeron también encendidos de velas y discursos de líderes comunitarios, que reforzaron el mensaje de respaldo a Machado y a su candidatura al Nobel de la Paz.

La jornada ha sido descrita por los medios como un ejemplo de movilización pacífica y global de la diáspora venezolana, que busca mantener viva la presión internacional sobre el régimen y visibilizar la lucha de quienes defienden la democracia en Venezuela.