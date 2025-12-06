María Corina Machado confirma que asistirá a la ceremonia para recoger el Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado asistirá a la ceremonia de Oslo para recoger el premio Nobel de la Paz, tal y como ha informado este sábado el Instituto Nobel noruego, que concede el galardón. La opositora ha confirmado a la institución que estará en la capital de Noruega el próximo 10 de diciembre.

Machado vive en la clandestinidad en Venezuela desde principios de agosto de 2024, razón por la que no estaba claro si podría recoger en persona el Nobel de la Paz, por razones obvias de seguridad. Finalmente, el director del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, ha declarado que estuvo «en contacto con la señora machado el viernes por la noche», momento en el que le confirmó que viajaría a Oslo. «Dada la situación se seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en la que vendrá», ha añadido.

A los problemas se seguridad se suma el de la condición legal de «fugitiva» que adquiriría si saliera de Venezuela, después de que el fiscal general del régimen chavista declarara, el pasado mes de noviembre, que se le consideraría así si abandonaba el país, al estar acusada de varios delitos por la narcodictadura de Maduro. Por esta misma razón, volver también podría tener complicaciones para la líder opositora.

La última vez que se pudo ver a la opositora en un acto público fue un día antes de la investidura de Nicolás Maduro, el pasado 9 de enero, cuando el narcodictador oficializó las elecciones del pucherazo, cuyas actas indican que el ganador fue Edmundo González. Ese 9 de enero, los agentes del régimen la mantuvieron retenida durante varias horas, hasta que finalmente la liberaron.

El Comité Nobel Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder antichavista María Corina Machado por su lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Machado, junto a su partido Vente Venezuela, está perseguida por el régimen de Nicolás Maduro.

Desde el comité señalaron que María Corina Machado había sido merecedora del galardón por su «incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Antes de las elecciones venezolanas de 2024, María Corina Machado era la candidata presidencial de la oposición, un papel que perdió cuando el régimen de Maduro bloqueó su candidatura. Posteriormente, apoyó en las elecciones al representante de otro partido, Edmundo González Urrutia. Cientos de miles de voluntarios, independientemente de sus afiliaciones políticas, se movilizaron para los comicios presidenciales. Recibieron capacitación como observadores electorales para garantizar unas elecciones transparentes y justas que, finalmente, acabaron en pucherazo.