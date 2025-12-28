Muere Brigitte Bardot a los 91 años

Brigitte Bardot ha muerto a los 91 años, según ha confirmado su Fundación este domingo. La legendaria actriz fue uno de los iconos del cine en los años sesenta. En los últimos meses, estuvo varias veces ingresada en el hospital por una enfermedad grave.

El pasado mes de octubre, la actriz tuvo que desmentir los rumores que apuntaban que había muerto, debido a las repetidas veces que estuvo hospitalizada. El mal estado de Brigitte Bardot era evidente, debido a sus problemas de salud. Nunca especificó que le ocurría, más allá de que su cuadro clínico era preocupante. Ese mismo mes, pasó por el quirófano.

Además, Bardot pasó también por el hospital en 2023 por una insuficiencia respiratoria y sufrió los estragos del calor en verano de este año.

«La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación», ha indicado en un comunicado la Fundación, que no ha detallado la causa de la muerte.

Brigitte Bardot trabajó en cerca de cincuenta películas que la encumbraron como un mito del cine francés, industria para la que se convirtió, también, en un símbolo erótico de las décadas de los cincuenta y los sesenta, un icono del sex-appeal. Estaba considerada como la gran rival de Marilyn Monroe en este sentido.

Tal fue su fama y su legado cinematográfico, que dos de sus escenas forman parte de las más icónicas del cine: el mambo de Y Dios creó a la mujer en un restaurante de Saint-Tropez y su monólogo de El desprecio, que pronunció desnuda en el arranque de la película. Además, grabó 60 canciones. El disco que mejores críticas le granjearon fue su colaboración con el también legendario Serge Gainsbourg. .

La actriz francesa había llegado a la cima, nominada al BAFTA y galardonada con el David di Donatello -los premios cinematográficos más prestigiosos de Italia-, cuando decidió retirarse del cine, ya como una de las grandes musas de la nouvelle vague, que la llevó a trabajar con Jean-Luc Godard.

La emblemática actriz había logrado un sello propio en pantalla que hacía imposible no reconocer a esa mujer de cabello despeinado, mirada imponente y un movimiento cargado de personalidad. Alcanzó el título del personaje más fotografiado del momento.

Pero, a los 40 años, Brigitte Bardot decidió no participar en más rodajes. Abandonaba el cine cuando su carrera brillaba de manera deslumbrante. Fue en 1973, cuando le pudo mucho más el amor a los animales que a la interpretación, y quiso dedicarse plenamente a la Fundación Brigitte Bardot, para trabajar en el rescate de animales y contra el maltrato, la caza y el abandono de los mismos.

Fueron los animales quienes dieron también un reconocimiento especial a su casa en La Madrague, en Saint-Tropez, famosa por ser el refugio en el que la actriz vivía con decenas de animales rescatados. Después se mudó a La Garrigue, donde vivía «como una campesina», según ella misma confesó este año en la que fue su primera aparición en televisión en 11 años. En la entrevista, también reveló el sentimiento de soledad que la embargaba con la muerte de amigos como Alain Delon o de su mascota que la acompañaba siempre.

Su vida personal también despertó el interés público, especialmente por sus cuatro matrimonios con Roger Vadim, Jacques Charrier, Gunter Sachs y Berbard d’Omale. Su único hijo, Nicolas-Jacques, fue fruto de su relación con Charrier, aunque nunca negó que ser madre no era lo que más la llenaba. De hecho, protagonizó varias polémicas, desde enfrentamientos con su ex marido hasta conflictos con su hijo o sus declaraciones sobre política.

Brigitte Bardot, a la que también se referían como BB, no tuvo una vida tan feliz como mostraba la pantalla. Lo dejó plasmado en el libro Lágrimas de combate (Anne-Cécile Huprelle) publicado en 2018. En sus páginas, aclaraba hasta qué punto los animales se habían convertido en el pilar de su vida: «Sin los animales, me habría suicidado». A los humanos, en cambio, los señalaba como responsables de su frágil salud mental, en concreto por su crueldad.

Mientras despertaba la admiración a nivel mundial, su propia percepción era bien distinta, aclaró. «Fui considerada una de las grandes stars mundiales y, sin embargo, no soy nada. Mi sueño es regresar al anonimato completo. Me siento prisionera de mí misma».

Tampoco su físico la convencía tanto como al resto: «Jamás me sentí hermosa. Ahora comienzo a darme cuenta de esa famosa belleza que originó mi éxito. Eso viene de la ortodoncia que soporté durante mi infancia, a juego con mis enormes gafas y mi peinado horrible. Me espantaba mi físico que, a los 10 u 11 años, asumí mi fealdad. No tengo confianza en mí, todo me asusta», relató.