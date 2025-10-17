Brigitte Bardot, hospitalizada por una grave enfermedad: así evoluciona la leyenda del cine francés

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, de 91 años, atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. Según han informado diversos medios franceses, la icónica intérprete de películas como Y Dios creó a la mujer o El desprecio permanece hospitalizada desde hace tres semanas en la clínica privada Saint-Jean de Toulon, en el sureste de Francia. Allí recibe tratamiento tras haberse sometido a una intervención quirúrgica relacionada con una enfermedad grave. Aunque las fuentes médicas han indicado que podría recibir el alta en los próximos días, el estado de salud de Bardot sigue siendo motivo de preocupación tanto para los profesionales que la atienden como para sus seguidores en todo el mundo.

El diario Var-Matin ha sido el primero en informar sobre su ingreso hospitalario, señalando que la actriz, que reside habitualmente en su casa de Saint-Tropez, fue trasladada al hospital el pasado 28 de septiembre, justo después de cumplir 91 años. La clínica no ha dado detalles específicos sobre la naturaleza de su enfermedad, manteniendo una estricta discreción por respeto a la privacidad de la paciente. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Bardot se encuentra «recuperándose lentamente» y que su evolución es estable, aunque todavía requiere cuidados médicos constantes.

Esta no es la primera vez que la salud de la artista preocupa a sus admiradores. En enero de 2023, Bardot tuvo que ser atendida de urgencia por una insuficiencia respiratoria provocada por las altas temperaturas registradas aquel verano en la Costa Azul. En aquella ocasión fue tratada en su domicilio y logró recuperarse sin complicaciones graves, aunque el episodio sirvió de advertencia sobre su frágil estado físico.

A pesar de los problemas de salud, Bardot ha mantenido en los últimos años cierta actividad pública. En septiembre de este mismo año presentó Mon BBcédaire, un libro escrito a mano que su editorial, Fayard, describe como «una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia». En esta obra, la actriz reafirma su visión de la libertad como principio vital: «La libertad es ser una misma, incluso cuando eso molesta», escribió. El libro, cargado de reflexiones personales, confirma que Bardot sigue siendo fiel a su espíritu rebelde y a su carácter inconformista.

Nacida en París el 28 de septiembre de 1934, Brigitte Bardot fue modelo, bailarina, cantante y actriz antes de convertirse en un fenómeno cultural global. Con su sensualidad natural y su carisma, revolucionó el cine europeo de los años cincuenta y sesenta, simbolizando una nueva forma de feminidad: libre, espontánea y provocadora. Su papel en Y Dios creó a la mujer (1956), dirigida por Roger Vadim -quien además fue su primer esposo-, la catapultó al estrellato internacional. Más tarde, trabajó con grandes directores como Jean-Luc Godard, Louis Malle o Henri-Georges Clouzot, protagonizando una filmografía que la consolidó como uno de los rostros más influyentes de la historia del cine.

Sin embargo, a principios de los años setenta, Bardot decidió retirarse definitivamente de los rodajes. Cansada del escrutinio mediático y del ritmo de vida que imponía la fama, dio un giro radical y consagró su existencia a la defensa de los animales. En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, dedicada a combatir el maltrato, la caza y el abandono. Desde entonces, ha sido una voz incansable en favor del bienestar animal, impulsando campañas internacionales y denunciando públicamente las prácticas crueles en mataderos y circos.

La vida personal de Brigitte Bardot

Su vida personal ha estado marcada por la intensidad. Se ha casado en cuatro ocasiones -con Roger Vadim, Jacques Charrier, Gunter Sachs y Bernard d’Ormale, su actual esposo-, y su relación con su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, ha sido distante, una situación que ella misma ha reconocido con honestidad en diversas entrevistas. Bardot nunca ha ocultado su rechazo a las convenciones sociales ni su dificultad para encajar en los moldes tradicionales de la maternidad y la vida doméstica.

En la actualidad, la actriz vive retirada en su casa de La Madrague, en Saint-Tropez, un refugio donde convive con decenas de animales rescatados. Allí ha encontrado la paz y el propósito que buscaba tras abandonar los focos. A pesar de sus problemas de salud, continúa siguiendo de cerca las actividades de su fundación y, cuando su estado se lo permite, escribe o da su opinión sobre temas que la apasionan, como la ecología o los derechos de los animales.