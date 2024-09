Las dos peores polémicas que ha protagonizado Brigitte Bardot a lo largo de su vida

Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en el seno de una familia acomodada. A diferencia de algunas de sus compañeras de profesión, como es el caso de Sophia Loren, no procedía de un hogar problemático. Al contrario, sus padres le apoyaron en su carrera artística e hicieron todo lo posible para que llegara muy lejos. Lo consiguió, pero ha estado más tiempo retirada que en activo.

La artista ha cumplido 90 años y es un buen momento para reparar sus polémicas. Es un mito erótico para su generación y su trayectoria ha inspirado a muchas actrices, pero ¿cómo es Brigitte Bardot fuera de cámaras? Lo primero que hay que destacar es que es una gran defensora de los animales. También ha liderado varias causas que buscaban la igualdad entre hombres y mujeres. No obstante, en su trayectoria también hay manchas negras.

Sus declaraciones sobre el coronavirus

Brigitte Bardot en un refugio. (Foto: Gtres)

La mítica actriz pasó la pandemia del coronavirus aislada en su mansión de Saint Tropez. El problema es que dio unas declaraciones restando importancia al problema sanitario. Llegó a asegurar que lo que había sucedido era algo «bueno». Gran parte del público se le echo encima y ella no dio marcha atrás, de hecho actualmente sigue manteniendo la misma postura.

«Me temo que la covid y las otras epidemias que se están conociendo restaurarán dolorosamente un nuevo orden. Cuando esos 5.000 millones de personas en esta tierra se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos», declaró en una de sus controvertidas intervenciones.

Hubo mucha gente que se le echó encima, pues consideraron que hablaba desde una posición privilegiada. «No necesito protegerme, no veo a nadie. No serán las cabras las que me contagien», comentó. Esa es la razón por la que aseguró que no iba a vacunarse.

Sus palabras contra la inmigración

Brigitte Bardot con el rostro serio. (Foto: Gtres)

Brigitte Bardot ha tenido que pagar un total de seis multas debido a ciertos comentarios que ha hecho en contra de la inmigración. La última fue de 20.000 euros y fue acusada de «incitar al odio». Lo peor de todo es que no era la primera vez. En 2008 tuvo que pagar 15.000 euros por escribir una carta sobre las matanzas de animales dirigida a Nicolas Sarkozy. En este texto se refirió a los musulmanes como «el pueblo que nos está destruyendo, que está destruyendo nuestro país al imponernos sus prácticas».

La protagonista de Dios creó a la mujer siempre ha defendido que no tenía miedo a las represalias. «Estoy a favor de un gobierno autoritario, capaz de poner orden en el lío en que vivimos. Cuando pienso que el gobierno francés deja al margen a ciudadanos pobres que trabajan duro y reciben menos ayuda que todos estos inmigrantes que nos atacan, me horroriza», declaró en una de sus mediáticas entrevistas. Más adelante zanjó su discurso afirmando: «No me importa, que me vuelvan a condenar. Me costará dinero y no me importa».

Una vida de película

Bardot aseguró que estaba dispuesta a ir a la cárcel por defender su ideología. «Será divertido», comentó exactamente. Afortunadamente no ha llegado a este punto, pero sí ha vivido situaciones verdaderamente complicadas. Tanto es así que intentó quitarse la vida cuando tenía 16 años. Según contó en sus memorias, aunque se llevaba bien con sus padres, estos querían que contrajese matrimonio con un hombre que no era de su agrado. Por suerte la luz de Brigitte Bardot nunca se apagó y hoy tenemos a una gran estrella entre nosotros.