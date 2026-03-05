Así ha sido el estreno de María Lamela como presentadora de ‘Supervivientes 2026’: “Estoy muy nerviosa”

Hoy jueves 5 de marzo se ha estrenado Supervivientes 2026 y una de las grandes novedades de esta nueva edición ha sido el fichaje de María Lamela como nueva presentadora del reality de Telecinco desde Honduras. La joven ha arrancado en el formato más importante de Telecinco como sustituta de Laura Madrueño. Lamela ha comenzado muy ilusionada, pero ha reconocido ante Jorge Javier Vázquez que estaba muy nerviosa, pero que este es uno de los «retos más bonitos!» que ha vivido en su vida.

La gran novedad de ‘Supervivientes 2026’

La gran novedad de Supervivientes de 2026 es el cambio de presentadora desde Honduras. La última fue Laura Madrueño (hasta ese momento chica del tiempo de Telecinco) pero quien necesitaba un descanso tras estar varios años fuera de España durante meses.

El papel de presentadora en la isla es muy difícil. Desde OKDIARIO lo vimos el pasado mes de septiembre de 2025 cuando fuimos invitados a la grabación de Supervivientes All Stars 2. Estar allí, bajo condiciones climáticas imprevisibles y estar al lado de los concursantes no es una tarea fácil.

Mediaset España confirmó hace poco que Madrueño sería sustituida por María Lamela, una periodista y presentadora que había trabajado bastante en la competencia (Atresmedia) y había muchas ganas de saber cómo lo haría.

Desde Madrid, Jorge Javier arrancó la gala 1 de Supervivientes 2026 dando la bienvenida a María Lamela bajo el aplauso de todo el público: «María, se está cayendo el plató y esto es por ti», dijo el presentador catalán.

Lamela , tras ver cómo saltaba del helicóptero y se sumergía en las cristalinas aguas hondureñas, habló en directo con su compañero y reconoció que: «Estoy más nerviosa que en mucho tiempo. Creo que es de los retos más bonitos que he podido vivir y merece la pena».

La nueva presentadora agregó, además que: «Supervivientes 2026 regresa más complicado que nunca con el enfrentamiento entre el agua y el fuego, El casting no está cerrado. Una persona que aún no conocéis y que es muy, muy famosa en España está a punto de saltar del helicóptero».

Quién es María Lamela, nueva presentadora de ‘Supervivientes 2026’

Nacida en Vilalba (Lugo) en 1991, María siempre tuvo claro que su pasión era el mundo de la información. Es por eso que estudió Comunicación Audiovisual en La Coruña y, por si fuera poco, realizó un máster de reporterismo televisivo en la Universidad Rey Juan Carlos. Cabe destacar que también se ha formado en Arte Dramático.

En cuanto a su trayectoria profesional, no solamente ha trabajado en cadenas autonómicas como es el caso de TVG y Telemadrid, sino que también en la televisión nacional, concretamente en formatos de actualidad, en Telecinco, Cuatro y TVE. Es más, casi en los últimos ocho años, hemos podido ver a María Lamela en laSexta como reportera y como copresentadora de la edición de verano de Más vale tarde.

Es importante destacar que, entre su amplia experiencia, destaca la de haber presentado realities, como es el caso de Salvaxe en TVG (2024).