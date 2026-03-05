Marc Giró asalta a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «¡Aquí están las 2 Españas, vengo a defender a Sánchez!»

Marc Giró ha irrumpido este jueves en El Hormiguero con una fuerza pocas veces vistas en el programa, con un Pablo Motos enmudecido ante la verborrea del humorista. Nada más abrir la boca, Giró ha hecho una precisa descripción de la escena que los espectadores de Antena 3 estaban viendo en ese mismo momento en sus pantallas: «Ya están aquí las dos Españas juntas. Lo que no ha conseguido Arturo Pérez-Reverte y David Uclés, lo ha conseguido Atresmedia».

El presentador, que fichó por Atresmedia el pasado mes de enero tras su paso por TVE, ha hecho de su entrevista con Pablo Motos un verdadero show. En cuanto ha salido a plató, ha dado un efusivo abrazo a su nuevo compañero y ha representado su habitual saludo a su público, al que ha revelado que el pasillo por el que transitan los invitados de El Hormiguero se asemeja a la experiencia de entrar «por un túnel en el que parece que estás en una sauna gay». Ya una vez sentados, cuando parecía que bajaban las revoluciones, Marc Giró ha vuelto a acelerar.

El humorista ha contado que ha recibido todo tipo de reacciones a la noticia de su incorporación a laSexta, entre ellas la de quienes le han dicho «¿cómo te vas a Atresmedia, si ahí sólo hay fachas?». «¡Joder, aún no me he encontrado ninguno, tengo una ilusión!», ha dicho con su humor tan característico.

Marc Giró no ha escurrido el bulto y ha entrado de lleno en el barro, sin evitar en ningún momento mojarse. «Pregúntame sobre Pedro Sánchez», ha insistido a Pablo Motos, justo antes de que el presentador le interrumpiera para ir a publicidad. Sin embargo, Giró ha sido mucho más rápido, y antes de que el programa cortara, ha asaltado a Motos con un grito que la audiencia no se ha perdido: «¡He venido aquí a defender a Pedro Sánchez!».

Ni el programa ni el presentador han aprovechado la oportunidad para evitar el tema: lo han retomado. «¿Y Pedro Sánchez? ¿Cuándo puedo hablar de Pedro Sánchez?», ha preguntado, empecinado. No se ha obcecado más porque… POR FIN, ha podido hablar de Pedro Sánchez.

La conversación de los dos presentadores ha recordado a aquellos maravillosos años en los que la gente confrontaba diferentes opiniones sin crispación alguna. «Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha, esto te lo tenía que decir», ha trasladado a Pablo Motos. Éste le ha contestado que «pueden no estar de acuerdo en algo». «Estoy a favor del disenso, morir bien vestido, pero discutiendo», le ha replicado.

El humorista catalán ha hecho alusión a los estudios publicados que analizan el fascismo, y se ha encontrado con la respuesta de las hormigas, que han ironizado con la eterna etiqueta que arrastra El Hormiguero entre la izquierda radical: «Te voy a decir una cosa, Marc. En El Hormiguero estamos todos en contra del fascismo. ¡Sorpresa!». «No lo dudaba», ha sentenciado él.

Marc Giró: «Pedro Sánchez, basta ya»

Pablo Motos ha tenido difícil plantear preguntas a Marc Giró, con una incontinencia verbal archiconocida. «Pedro Sánchez, por favor, basta ya», ha declarado. Pero el inicio del mensaje era engañoso: «Basta ya CON Pedro Sánchez», ha aclarado. El presidente del Gobierno no le resulta antipático, según ha desarrollado: «Me parece un gran político, me parece que lo está haciendo bien». Giró ha añadido, en relación a la actualidad política, que no apoya la intervención militar en Irán, «y eso no quiere decir que esté a favor de los ayatolás».

En otro orden de cosas y, como de costumbre, con humor, Marc Giró ha desvelado lo funcional que puede llegar a ser el traje que siempre viste. «El traje es muy práctico. Te mueres y ya vas vestido», ha señalado.

El nuevo presentador de laSexta también ha aprovechado para lanzar un dardo a David Broncano, su ex compañero de TVE, al comentar con Pablo Motos que, con el estreno de Cara al Show, los invitados podrán ir «primero» a El Hormiguero, «luego a David» y, «luego ya», al nuevo espacio que presentará él. Tal y como ha detallado, llegará a la parrilla después de Semana Santa.