Tensión entre Marisa Jara y Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes 2026’: «¡Que te jodan!»

En el estreno de Supervivientes 2026 se ha vivido un gran momento de tensión entre el presentador de gala desde Madrid, Jorge Javier Vázquez, y una de las concursantes, Marisa Jara, quien tuvo mucho miedo a realizar el clásico salto desde el helicóptero. La modelo estaba muestra de miedo y ha protagonizado una escena bastante tensa durante la primera gala del reality más importante de Telecinco y de Mediaset España.

Cada año ocurre algo parecido. La primera gran prueba de Supervivientes es la de saltar desde el helicóptero para aterrizar en el agua e ir nadando hasta Cayos Cochinos. Hay muchos concursantes que temen ese momento y este año, la más asustada ha sido Marisa Jara.

La modelo internacional y actriz se ha mostrado extremadamente tensa mientras hablaba con Jorge Javier desde el helicóptero. Él quiso bromear con ella, asustándola diciendo que había tiburones y todo tipo de peces peligrosos en el mar, y ella se asustó.

En el momento del salto, Marisa Jara no pudo y expresó que le daba “mucho miedo”, a lo que Jorge Javier le dijo: «Los compromisos hay que cumplirlos. Has decidido el salto y tienes que cumplirlo. Marisa, te voy a decir, algo, piensa en el piloto. Él tiene su vida, querrá volver a su casa con su familia. Ten en cuenta que está anocheciendo, los tiburones afilan sus garras».

Ante estas palabras del presentador, Jara le dijo: «Que te jodan». Pero segundos después, la concursante se armó de valor y consiguió saltar del helicóptero sin problema alguno.

Nueva concursante de ‘Supervivientes 2026’

La modelo internacional Marisa Jara se ha convertido en concursante confirmada de Supervivientes 2026. Marisa, que ha pasado un tiempo alejada del foco mediático, regresa a la televisión con la mayor de las ilusiones: ‘Supervivientes’ es un reality duro que me obligará a salir de mi zona de confort, y que me ayudará mucho con mi crecimiento personal».

Todos los concursantes de ‘Supervivientes 2026’

Este año, los concursantes son: Claudia Guillén, madre del séptimo hijo de Bertín Osborne; el atleta paralímpico Alberto Ávila; Claudia Chacón, participante de La isla de las tentaciones 9; Alex de Lacroix, actriz de La que se avecina; Paola Olmedo, ex pareja de José María Almoguera (hijo de Carmen Borrego); Alba Paul, infliuencer y esposa de Dulceida; Maica Benedicto, ex participante de Gran Hermano 19 y de Los vecinos de la casa de al lado; la actriz, presentadora y modelo venezolana Ivonne Reyes; la modelo internacional Marisa Jara; Gerard Arias, tentador en La isla de las tentaciones; la periodista Ingrid Betancor; Aratz Lakuntza, deportista de 26 años que se ha convertido en campeón del mundo en Carreras de Obstáculos; el expiloto Toni Elías; Jaime Astrain, exfutbolista y modelo; Alex Ghita, entrenador personal, que se fue dando a conocer por su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa y por su relación con Adara Milinero; El cantante de 65 años José Manuel Soto; Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, nieto del explotador y documentalista Miguel de la Quadra-Salcedo; Teresa Seco, modelo e influencer