Marc Giró manda un mensaje a Pedro Sánchez sobre su llegada a laSexta: «¡Nos vamos a hacer con ella!»

Marc Giró ha hecho una declaración de intenciones horas antes de pasar por El Hormiguero, y ha enviado un mensaje a Pedro Sánchez para advertir qué implicará su llegada a laSexta, donde presentará un nuevo programa -Cara al Show- tras abandonar TVE.

El presentador catalán es la nueva promesa del prime time de laSexta, para hacer equipo en Atresmedia con Pablo Motos desde Antena 3, en una batalla por la audiencia en la que TVE se presenta como principal rival. El enemigo a batir será David Broncano y La revuelta, en La 1.

Hace sólo unos días, Marc Giró adelantó la fecha de estreno de Cara al Show. Tras fichar por Atresmedia el pasado mes de enero, el humorista reveló cuándo llegará a la parrilla su nuevo espacio.

El prime time no es una franja desconocida para Marc Giró, que ocupaba la misma en La 2 con Late Xou. Con el programa, el humorista dio grandes alegrías a TVE, que marcó buenos datos de audiencia en la segunda cadena de la pública. Números que ahora espera arrastrar y aumentar a la cadena a la que vuelve, en la que ha trabajado en programas como Zapeando. Además, también pasó por Espejo Público y presentó una de las precampanadas de Feliz Año Neox.

Antes de promocionar el nuevo espacio de Marc Giró en El Hormiguero, Atresmedia ha lanzado un vídeo de promoción en el que el humorista aparece solo en una sala. En él, lanza un mensaje a Pedro Sánchez, tras salir de una cadena -TVE- claramente influenciada por el Gobierno del socialista.

«Pedro, ya estoy en laSexta. ¡Nos vamos a hacer con ella!», advierte Marc Giró, mientras se da varios golpes en el pecho -como un gorila-, gesto que acompaña, después, de una danza. El final del vídeo reza con contundencia: «Marc Giró ya está aquí». Ese «Pedro» se entiende como una alusión a Sánchez, sobre todo porque la propia web de laSexta ha titulado «Marc Giró, a un tal Pedro».

Por otro lado, la cadena ha difundido otro vídeo de promoción en el que Marc Giró pronuncia «maravilla, laSexta, todo esto es mío, ¡todo mío!»: «Me han puesto un palacio». Por el momento se desconocen los detalles de Cara al Show, pero Giró declaró que puede que vaya «después de Wyoming».

El formato promete ser una mezcla de invitados variopintos, risas y provocaciones. Y, como adelantó el propio presentador, «menos fachas, va a haber de todo».