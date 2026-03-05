La película española que acaba de estrenarse y ya es la más vista de Netflix en 26 países: con Belén Cuesta y Enric Auquer

Ya ha pasado casi una semana de la celebración de los Goya 2026, pero el cine español sigue teniendo a raíz de la fiesta del celuloide patrio, una repercusión de audiencia en el streaming. Ahí están los grandes números de Los domingos en Movistar Plus o las propias audiencias de la gala en TVE, por mucho que esta fuese tremendamente soporífera. No obstante y más allá de la repercusión de las cintas nominadas, esa prolongación y predisposición despertada para con las historias de producciones nacionales también se ha hecho un hueco en la «gran N roja». Cortafuego es la película de Netflix con Belén Cuesta y Enric Auquer que no te debes perder.

Estrenada el pasado 20 de febrero, este thriller incendiario ha conquistado a la mayoría de suscriptores de la plataforma. Hasta el punto de ver cómo tras sólo dos semanas, su éxito se ha visto traducido en el liderazgo del top 10 en España superando incluso a rivales internacionales de la talla de Las guerreras k-pop o Minions: El origen de Gru. De hecho si observamos detenidamente el ranking, esa tendencia por el cine de nuestras fronteras aparece en varios puestos manifestándose en largometrajes como 7 vírgenes, Padres, Siete mesas de billar francés o ese fenómeno de pura comfort movie que es Menudos piezas. Un triunfo que exporta su liderazgo en 26 países diferentes. Ahora bien, ninguna de ellas es realmente una película original de Netflix ni ninguna de ellas posee una interpretación tan potente e intensa como la de Belén Cuesta.

La sevillana comanda un reparto fantástico donde encontramos a Auquer (Casa en llamas), Joaquin Furriel (Cien años de perdón), Diana Gómez (Valeria), Candela Martínez (La manzana) y Mika Arias (Padre no hay más que uno, la serie). Pero ¿de qué trata realmente Cortafuego?

‘Cortafuego’: la película de Netflix donde brilla Belén Cuesta

El planteamiento de Cortafuego nos pone en la piel de una viuda que, tras perder a su marido, realiza un viaje con su hija Lide, su cuñado, la mujer de este y el hijo de ambos a una casa de verano en el bosque. Allí pretende cicatrizar las heridas del pasado, pero cuando Lide desaparece todo se vuelve un caos. Un incendio forestal en la zona paraliza la búsqueda y la familia decide adentrarse en el bosque para encontrar a la pequeña. El único aliado que encontrarán es Santi, el guardabosques del sector en el que se encuentran. Sin embargo, el incendio no es el único peligro. Alguien está mintiendo sobre el aparente secuestro de Lide.

Esta película viral de Netflix apoyada en la gran interpretación de Belén Cuesta está dirigida por David Victori, responsable de No Matarás (2020) y la cocreación de la serie de Apple TV, Tú también lo harías (2023). El guion corre a cargo del propio Victori, Javier Echániz (Agallas), Asier Guerricaechevarría (Mano de hierro) y Jon Iriarte (Cuando dejes de quererme).

El top 10 de Netflix en España

