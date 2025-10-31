Adiós a ‘Supervivientes All Stars 2’, la edición en la OKDIARIO se coló detrás de las cámaras

Ayer jueves 30 de octubre Rubén Torres se alzó como ganador de Supervivientes All Stars 2. Seguí la gala con una emoción distinta ya que hace mes y medio Mediaset y Cuarzo Producciones organizó un viaje de prensa a Honduras al que acudió OKDIARIO para ver cómo se rueda el gran reality de realities. Por ello, mientras que anoche veía las pruebas, la Palapa, el fuego, la playa, las emociones y las lágrimas no pude más que recordar aquellos 9 días en los que descubrimos que lo duro no es sólo ser superviviente. Pasamos una noche como unos concursantes más (algo que fue increíble y revelador) pero también fuimos testigos de las condiciones extremas en las que vive el equipo técnico en el país centroamericano. Y todo para ofrecer un espectáculo sin igual, el único en el mundo con tres galas semanales en un directo intercontinental. Ese 20,8% de share que hizo anoche la gala es más que merecido.

Mi favorita era Miri. La vi en Honduras y me cautivó su fuerza. Recuerdo verla en una prueba en la que tenían que aguantar entre dos columnas sin caerse y me impresionó la concentración de esta chica. También la vimos sufrir en una durísima prueba en la playa, mientras llovía, en la que tenía que pasar entre columnas sujetas por sus compañeros. Lo hizo con una agilidad y una limpieza de movimientos impecables.

También me gustaba Miri como polemista. Yo mismo fui testigo de sus primeras broncas con Adara. Sabía cómo ir a por ella y generar espectáculo. De hecho, si alguien piensa que los concursantes sólo discuten cuando está en directo, no es verdad. En publicidad siguen sus dinámicas habituales, buenas o malas.

Pero el público ha decidido que sea Torres el que se lleve los 50.000 euros, en un duelo muy ajustado con Jessica Bueno. Supongo que desde casa se ve de manera distinta pero yo tenía una visión diferente por haber estado ahí. No puedo ser más afortunado.

Ver anoche la gala fue una experiencia muy física. Podía sentir el increíble calor que hace el la Palapa- por ello, las hogueras no las encienden hasta minutos antes de hacer el directo-, lo que sudaban todos los cámaras y cómo, al lado, en el centro de control, el director dando indicaciones a Laura Madrueño. También me imaginé a los regidores alegrándose, o no, ante el triunfo de Torres. Y es que allí comprobé que desde el control se vive el reality con la misma intensidad que un fan; se sorprenden, se emocionan o se enfadan según lo que ocurre.

Un escalofrío me recorrió cuando vi las playas. Pasamos, los cinco periodistas, casi 24 horas en una de ellas y es algo que, espero, nunca se me quite de la cabeza. Los concursantes que llegaron a la final ya estarían acostumbrados (más si tenemos en cuenta que son repetidores de otras ediciones) pero es que la experiencia es algo único.

Recuerdo lo dura que fue la noche. Allí, a las 18:00 horas ya no hay luz hasta las cinco y media de la madrugada. Menos mal (y ese fue el gran lujo) que llevábamos móviles (sin cobertura, eso sí) y podíamos usar la linterna, si no yo no sobrevivo sin tener un ataque de ansiedad. Los ruidos, las sombras, los mosquitos y, sobre todo, los cangrejos que trepaban por todo tu cuerpo mientras dormías eran difíciles de gestionar.

Pero también recuerdo mi epifanía de madrugada. Mientras mis compañeros aún dormían, yo, que no había pegado ojo en toda la noche, me di un baño de más de una hora solo, en un agua cristalina hasta el exceso y con los primeros rayos de sol. Me sentí en paz, privilegiado y con una calma casi imposible en mí.

También recuerdo Cayo Paloma (eso sí es el paraíso), a los trabajadores locales, los viajes en lancha, el llegar al hotel y tener que ducharme hasta tres veces para dejar de sentir la sensación de suciedad que tienes cuando sales de la isla.

Anoche me preguntaba es que si yo, que sólo estuve 9 días, sigo pensando en aquello (sobre todo en esa noche a la intemperie) con devoción, qué no sentirán los concursantes ahora que el concurso se ha terminado. Ellos y todo el equipo, claro. Lo único que puedo decirles para consolarlos es que el resultado ha quedado muy bien, que desde España hemos estado entregadísimos en cada gala y que ha sido un éxito.