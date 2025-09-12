‘Supervivientes All Stars 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 11 de septiembre?

La pasada noche del 11 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de una nueva gala de Supervivientes All Stars 2025. El popular formato de televisión se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española, y ahora no iba a ser menos. Las grandes leyendas del formato se han reunido en Honduras para luchar por el gran cheque. Pero, para poder llegar a la final del reality, hay que ir expulsando concursantes por el camino. Una situación que, durante las últimas horas, tuvieron que vivir Fani Carbajo, Kike Calleja y Noel Bayarri. Pues, eran los concursantes nominados de la semana.

Laura Madrueño se reunió con los nominados para comunicarles cuál había sido la decisión de los espectadores. Pues, uno de ellos sería salvado inmediatamente. Eso sí, tendrían que someterse a la ceremonia del barro. De esta manera, el concursante al que le cayese barro encima, significaría que seguía nominado. Así pues, y tras los alegatos, el primer cubo en caer fue el de Fani Carbajo. Todo ello para ir seguido por Kike Calleja. Por lo tanto, Noel Bayarri fue el salvado por el público. Una situación que ponía la continuidad en el formato de la ex concursante de La isla de las tentaciones y del colaborador televisivo en rojo.

Siguiendo la temática del concurso, los supervivientes se trasladaron hasta la Palapa para continuar con el programa. Pero, aunque la noche avanzó a las mil maravillas, llegó el momento de conocer el veredicto de la audiencia. Fani Carbajo o Kike Calleja se convertiría en el primer expulsado oficial de la edición. Un puesto muy complicado que ninguno de los dos quería tener. Pues, tan solo llevan una semana en los Cayos Cochinos.

¿Quién ha sido el primer expulsado de ‘Supervivientes All Stars 2025’?

Fani Carbajo y Kike Calleja, cubiertos de barro, han dado un paso al frente para escuchar su sentencia. «Los espectadores de Supervivientes All Stars han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea… ¡Fani!», anunció Jorge Javier Vázquez. Por lo tanto, el primer expulsado de la edición fue el colaborador televisivo.

Fani Carbajo no pudo ocultar su emoción y corrió hacia sus compañeros de equipo para celebrar su continuidad en el programa. Por su parte, Kike Calleja se acercó a Laura Madrueño para agradecerle a todo el equipo del programa el haberle dado la oportunidad de participar. «Lo he disfrutado a tope. Mi equipo es oro puro y quiero dar las gracias a Carlos, Glori y Alejandro, que han sido mis pilares fundamentales; en seguida nos vemos», dijo.

Pero, antes de marcharse, Calleja tenía una última misión. «Tienes que ir a la sala de nominaciones», le dijo la presentadora. «Poseidón te otorga un ultimo privilegio, se llama el beso de la traición. Escucha atentamente, tienes que elegir a que compañero le das un punto directo para la nominación de esta noche, tu decisión puede cambiar el nominado de la noche», le explicó Jorge Javier Vázquez.

«Para comunicarlo tienes que darle un beso en la frente a quien le das un punto. Si se lo das a quién gana la prueba de líder, no servirá la puntuación», agregó el presentador. Fue entonces cuando el expulsado decidió darle un beso a Sonia Monroy.