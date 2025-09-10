‘Supervivientes All Stars 2025’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 9 de septiembre?

El pasado martes 9 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de una nueva gala de Supervivientes All Stars 2025. Mediante la emisión de Tierra de Nadie, capitaneada en esta ocasión por Jorge Javier Vázquez, la audiencia pudo ver todo lo acontecido en Honduras durante las últimas 48 horas. Un resumen de la convivencia en los Cayos Cochinos donde ya se pudo comprobar que el hambre ha comenzado a pasarle factura a las celebridades. Todo ello sumado a la celebración de la primera ceremonia de salvación, donde se pudo ver qué participante era el elegido por el público para librarse de la expulsión del próximo jueves.

Los primeros nominados de la edición son Fani Carbajo, Kike Calleja, Gloria Camila y Noel Bayarri. Pues, fueron los elegidos por sus compañeros como los supervivientes que menos aportaban en la isla. Nominaciones que afectaron a unos más que a otros. De hecho, la hija de José Ortega Cano se mostró molesta con Alejandro Albalá, el líder del grupo, por nominarla de manera directa. Sin embargo, como en todos los realities de Mediaset España, la última palabra la tiene el público. Por ello, Laura Madrueño y todo el equipo el programa comunicaron el veredicto de la audiencia.

Como en las ediciones normales de Supervivientes, la presentadora dio inicio a la ceremonia del barro. Por lo tanto, la celebridad a la que le cayese el cubo de barro significaba que seguía nominada y su continuidad en el formato estaba en el aire. De esta manera, la primera cuerda en ser cortada fue la de Fani Carbajo. Una decisión del público que aceptó con deportividad.

¿Quién fue el concursante salvado de ‘Supervivientes All Stars 2025’?

Lejos de quedar aquí, Madrueño siguió cortando cuerdas. Por ello, el siguiente nominado en recibir un baño de barro fue Kike Calleja. De esta manera, el nombre del salvado se disputaba entre Gloria Camila y Noel Bayarri. Una posición que ambos querían gozar, pues no se quieren ir. Pero, solamente iba a haber un salvado la pasada noche.

La colaboradora televisiva se mostraba completamente nerviosa por lo que iba a suceder. Mientras, el canario reflejaba calma y tranquilidad. Una postura que intentaba compartir con su compañera, a la que intentaba tranquilizar. Pero, la organización ya tenía un nombre. «El tercer superviviente que continúa nominado y se va a enfrentar a Fani y a Kike en la primera expulsión de Supervivientes All Stars que vamos a vivir en directo este jueves es… ¡Noel!», anunció la presentadora.

Por lo tanto, Gloria Camila se convirtió en la salvada de la noche y la primera en serlo en esta edición. «¡Gracias! Gracias, os quiero, os amo. Gracias a España y a todos. Gracias a los que me han salvado. Amo a mi familia, a mi chico, a todos», dijo ella muy emocionada.

Y es que, la joven no para de saltar de la emoción. De esta manera, el próximo jueves 11 de septiembre, se conocerá el nombre del primer expulsado de la edición. Una posición que se disputan Fani Carbajo, Kike Calleja y Noel Bayarri.