Alejandro Albalá, entre lágrimas, impacta con una desgarradora confesión: «Ha sido un caos»

El pasado jueves 4 de septiembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de la primera entrega de Supervivientes All Stars 2025. De esta manera, no solamente fuimos testigos del regreso de los concursantes a los Cayos Cochinos de Honduras, sino también de la primera prueba de líder. Así pues, fuimos testigos de cómo Alejandro Albalá consiguió hacerse con el ansiado collar que le brindaba la inmunidad y la posibilidad de nominar, de forma directa, a uno de sus compañeros. Tras haber conseguido ser el primer líder de esta segunda edición de Supervivientes All Stars, el ex marido de Isa Pantoja se ha emocionado muchísimo, no pudiendo evitar las lágrimas. Tanto es así que no ha dudado en sincerarse como nunca con los espectadores del reality. Y todo porque haber conseguido la inmunidad ha supuesto un gran impulso para él después de la durísima etapa que ha atravesado por diversas circunstancias.

«Todo lo que hayas pasado este año te ha ayudado a tener fuerza suficiente como para haber ganado este collar de líder como un auténtico guerrero, soportando más de 11 minutos subido en ese tronco, Alejandro», comentó Laura Madrueño, la presentadora de Supervivientes All Stars 2025 desde Honduras. «He dado todo lo que he podido», comenzó diciendo Alejandro Albalá, mientras confesaba que le iba «el corazón a mil» debido a la emoción que estaba sintiendo. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez no dudó un solo segundo en conectar con la Palapa, con el objetivo de preguntar al concursante de Supervivientes All Stars por esas palabras que había dicho en directo. Al fin y al cabo, el presentador no esperaba escuchar que Alejandro Albalá había pasado un año «bastante complicado», por lo que quiso profundizar en este asunto, en busca de respuestas. «Sí, un poco. Se me han juntado muchas cosas», comenzó explicando el concursante.

«Esto para mí son como unas vacaciones. Se me han juntado cosas laborales, económicas, de amor… Ha sido un poco caos», explicó el primer líder de la segunda edición de Supervivientes All Stars. Pero no todo quedó ahí, puesto que, en un alarde de sinceridad, el cántabro quiso dar más detalles a los espectadores del reality.

«Ha sido un caos. Me he sentido un poco en las sombras», comenzó explicando el ex marido de Isa Pantoja. Acto seguido, fue mucho más allá: «Ha venido el diablo a visitarme, pero he podido salir como he podido… y mira, gracias a esto, he podido aguantar en este palo como si no hubiera un mañana acordándome de esto. No hay mal que por bien no venga, que dicen».

Alejandro Albalá, pieza clave en las primeras nominaciones de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Después de que todos y cada uno de los concursantes nominasen, se dio a conocer quiénes eran los más votados y, por ende, pasaban a estar en la temida lista de nominados: Fani Carbajo, Kike Calleja y Noel Bayarri. Aun así, quedaba un nombre por saber: el nominado del líder que, en este caso, era Alejandro Albalá.

Fue entonces cuando comenzó a dar a conocer su elección: «Porque sí, porque me ha venido a la cabeza. No por ningún motivo, pero es la persona que me quedaba. Lo siento, Gloria, pero Gloria». Por lo tanto, Fani Carbajo, Kike Calleja, Noel Bayarri y Gloria Camila están en manos de la audiencia, que será quien decidirá quién de ellos se convertirá en el primer expulsado de Supervivientes All Stars 2025.