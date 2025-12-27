Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino, y sus hijos desaparecen en el naufragio de Indonesia

Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino, es el hombre desaparecido junto a sus tres hijos en el naufragio del barco turístico de Indonesia. La familia al completo estaba realizando una excursión en el momento del suceso y, mientras que la madre y la hija menor han conseguido ser rescatadas con vida, los otros cuatro integrantes quedaron atrapados en la embarcación.

La embarcación navegaba por el estrecho de la isla de Padar, cerca de Labuan Bajo, un popular destino para los turistas que viajan a Indonesia. Las condiciones meteorológicas complicaron la travesía. En el momento del naufragio, la embarcación estaba compuesta por un total de 11 personas, puesto que junto a la familia española se encontraban cuatro tripulantes y un guía turístico. Los cuerpos de rescate consiguieron salvar a siete personas, quedando Fernando Martín y tres de sus hijos atrapados.

Aunque oficialmente se encuentran desaparecidos, todo apunta a que han muerto en el naufragio, puesto que quedaron atrapados en la embarcación, que terminó hundiéndose. El Valencia está «consternado» con lo sucedido con el entrenador de uno de sus filiales y su familia, expresando su dolor en redes sociales.

«El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales. Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF», señala el club en un comunicado.

Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se han unido a las condolencias por la tragedia sucedida en este viaje familiar durante las vacaciones navideñas: «La RFEF se une al dolor por la pérdida de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF femenino B, y tres de sus hijos en el naufragio de un barco turístico en Indonesia. Deseamos expresar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos».

Tragedia en Indonesia

Desde el Ministerio de Exteriores han indicado que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a las dos españolas supervivientes del accidente, de las que han confirmado que están «fuera de peligro», así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familiares de los afectados.

«Un oficial de la embajada ya ha llegado a Labuan Bajo», han adelantado estas fuentes diplomáticas para seguidamente apostillar que las autoridades del país asiático les han confirmado que continúan las labores de rescate y que «podrían extenderse hasta tres o cuatro días».