‘La Promesa’ salta de La 1 después de su éxito en España

La 1 de Televisión Española sigue conquistando con su catálogo de ficciones. Y es que, un año más, La Promesa se ha vuelto a coronar como su gran joya de la corona. Una serie que comenzó su andadura en el 2023 y que, desde entonces, le ha dado muchas alegrías al grupo de comunicación. Un éxito que no solo les ha otorgado un premio Emmy. Ahora, ha sumado un nuevo hito a su trayectoria audiovisual. Y es que, aunque ha sido un 2025 repleto de altibajos debido a las inesperadas bajas de su elenco. El público sigue apostando por esta fantástica trama de época y romance.

La Promesa es un éxito en España, de eso no cabe duda. La serie de Bambú Producciones ha emitido el final de su cuarta temporada y lo ha hecho con muchas sorpresas. Y es que, indiscutiblemente, uno de los acontecimientos más inesperados fue el que tuvo lugar el día de la boda de Ángela. Pues, como sabemos, la joven dictaminó su camino de la peor manera. Un suceso que quedó en un gran susto, pero que ha sido muy comentado en redes sociales. Por ello, y teniendo en cuenta el gran movimiento que genera la producción entre el público. No es de extrañar que haya dado el salto a nivel internacional.

‘La Promesa’ conquista Chile

Así pues, tal y como se ha informado de manera oficial, el próximo 5 de enero comenzará a emitirse en Chile. Un gran salto a nivel internacional que posiciona a la producción en lo más alto y que refleja el gran éxito que está cosechando. Pero, este movimiento no ha sido tomado a la ligera. Pues, gracias a la plataforma de HBO Max, muchas regiones de Latinoamérica han podido ser testigos de la emisión de esta producción.

Y es que, parece ser que La Promesa llegó a posicionarse como uno de los estrenos más vistos de la plataforma. Un movimiento con el que llegó a superar a grandes ficciones internacionales y de gran presupuesto. Por ello, ahora, han apostado por abrir nuevas ventanas de emisión de la novela. Eso sí, ahora será en abierto. Chile acogerá a La Promesa por todo lo alto y lo hará a principios del 2026. Un nuevo hito para la producción española con el que prometen alzar, mucho más, su popularidad.

‘La Promesa’, triunfa en Latinoamérica pero fracasa en Portugal

Eso sí, recordemos, este movimiento no fue recibido de la misma manera en Portugal. Pues, tal y como se informó en su momento, la serie se presentó bajo el título de Mariana en TVI. Pero, las audiencias fueron más bajas de lo esperado. Ante esto, la decepción entre los altos cargos fue notoria. Por ello, cambiaron su emisión de las tardes a franjas de la madrugada. Pero, la situación no mejoró.

La Promesa, o Mariana en el país vecino, no gustó demasiado a los portugueses. Una situación que reflejó que, por mucho éxito que tenga una ficción, no siempre tiene que tener popularidad en todos los países. Sin embargo, y a pesar de este bache, lo que queda claro es que su triunfo global sigue siendo mayoritario.