Tebas saca pecho de la asistencia a los estadios cuando tiene el peor dato de las grandes ligas de Europa

Ni en la asistencia a los estadios de su Liga puede sacar ya pecho Javier Tebas… pese a lo que lo hace. El presidente de la Liga se permite el lujo de decir que la Liga va muy bien en asistencia a los campos de partidos de Primera División cuando, y así lo dicen los datos, tiene el peor registro de las grandes ligas europeas.

La Liga de Tebas registra, hasta la fecha actual, un 81,1% de ocupación en sus estadios. El presidente de la Liga se vanaglorió de que «crece en asistencia a estadios» y la Liga que él dirige llegó a decir que «la asistencia ha subido del 65% al 85% gracias a la mejor experiencia». Más allá de que el dato mal, porque no es un 85% sino un 81%, la asistencia no ha subido en los últimos años. Se mantiene estable.

Por ejemplo, el dato actual de personas en los campos de Primera es el mismo que el de hace dos temporadas (81,1%). El año pasado, la temporada 2024/25, se registró un 81,5%, es decir, más alta que en la actual. Es, por tanto, un decrecimiento muy leve hasta el momento. Hablar, por tanto, de un crecimiento no es real… salvo que la comparación sea con la época de la pandemia, que entonces lógicamente sí hay un aumento.

Este triunfalismo de Javier Tebas sobre la asistencia a los estadios se cae rápidamente al compararlo con los datos de otras ligas. De entre las principales de Europa, España es la que registra el peor registro de todas. La Liga está muy lejos de la Bundesliga alemana o de la Premier League inglesa. Estos torneos registran un ¡97,4%! de asistencia en sus estadios. Prácticamente llenos.

Le sigue la Eredivisie de Países Bajos, con un gran 95,9%, y tras ella llega la Ligue 1 de Francia, con un 83,2%. La Serie A italiana tiene un 82,4% de asistencia. Es decir, todas las principales ligas europeas están por encima de la Liga de Tebas, que entre los grandes torneos domésticos sólo supera a la liga de Portugal, que tiene un pobrísimo 51,5%.

Aforo en los estadios de las principales ligas de Europa

Bundesliga (Alemania): 97,4%

Premier (Inglaterra): 97,4%

Eredivisie (Países Bajos): 95,9%

Ligue 1 (Francia): 83,2%

Serie A (Italia): 82,4%

La Liga (España): 81,1%

*Datos de Transfermarkt actualizados a 26 de diciembre y todos correspondiente a la actual temporada

Los datos son evidentes y si bien no sólo depende de Javier Tebas, porque en algunos casos tiene que ver con el precio de las entradas que ponen los propios clubes, es Javier Tebas quien se apropia de esos datos al decir que sube la asistencia -algo que es incorrecto- gracias a «la mejor experiencia» que da la Liga.

Sólo Bernabéu, Metropolitano y La Cartuja entre los 25 primeros

En aforo, la Liga española sólo es capaz de meter tres estadios entre los 25 primeros de todo el mundo con mayor asistencia. Son el Santiago Bernabéu (Real Madrid), Metropolitano (Atlético) y La Cartuja (Betis). Hay que tener cuenta en esta estadística, que recoge el año 2024, que se recoge el aforo exacto, no por porcentaje. Lidera aquí la lista el Monumental de River Plate (Buenos Aires) con una media de 84.567 espectadores. Le sigue el Signal Iduna Park (Borussia Dortmund) y el Allianz Arena (Bayern).