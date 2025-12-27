Detenido en Palma por «riesgo extremo» al quebrantar a diario la orden de alejamiento de su ex pareja y tras ponerse en marcha de inmediato el protocolo de protección integral para victima tanto por partes de agentes de la UFAM como por el resto de unidades de la Policía Nacional.

Ante este inquietante panorama, los agentes de la UFAM llevaron a cabo un dispositivo tendente a la localización y detención del agresor, todo ello ordenado por un juzgado de Palma. Una vez localizado éste en un domicilio de la capital balear, se procedió a la entrada en la vivienda, encontrando al hombre en su interior. Por ello, se llevó a cabo su detención como presunto autor de un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento.

Una vez presentado ante la autoridad judicial, se ordenó el ingreso en prisión provisional del presunto autor.

El caso arrancó el pasado mes de octubre, cuando agentes de la UFAM de la Policía Nacional recogieron la denuncia por malos tratos de una mujer que manifestaba los numerosos episodios de violencia de genero a los que su su ex pareja la habría sometido a lo largo de su relación sentimental.

Una vez oídas las manifestaciones de la mujer, y remitido el atestado policial al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de esta capital, le fueron otorgadas medidas de protección, prohibición de comunicación y acercamiento a su expareja y se añadió a dichas medias el seguimiento telemático mediante los dispositivos electrónicos de localización.

Posterior a esta primera denuncia y la entrada en vigor de las medidas de protección hacia la víctima, el presunto autor comenzó a quebrantar sistemáticamente las medidas dictadas, tanto por comunicación como por acercamiento, habiéndose recogido a través del sistema de seguimiento telemático un elevado número de incidencias técnicas graves en el sistema.

Dada la gravedad y reiteración de los hechos, practicada la correspondiente valoración de riesgo a la victima, el sistema Viogen arrojó un nivel de riesgo extremo, estableciéndose de inmediato el protocolo de protección integral para victima tanto por agentes de la UFAM como por el resto de unidades de la Policía Nacional que acabó con el arresto del agresor este pasado viernes.