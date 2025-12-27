Guardiola dispuesta ahora a hacer «cesiones» a Vox sobre el documento que rechazó para los Presupuestos

María Guardiola trabaja en posibles «cesiones» a Vox a cambio de conseguir su apoyo para la investidura. Sobre la mesa, el Plan de 206 medidas que los de Abascal propusieron en el mes de octubre a fin de alcanzar un acuerdo para los Presupuestos de Extremadura. Guardiola, que se negó a pactar este escrito, lo toma ahora como único punto de partida para sentarse a negociar.

Tras la primera toma de contacto producida el pasado martes entre la presidenta en funciones de la Junta extremeña y el candidato de Vox, Óscar Fernández, el equipo de Guardiola ha activado su maquinaria para sentar las bases de un acuerdo que le permita revalidar su cargo al frente del Gobierno regional.

Fuentes próximas a la candidata del PP confirman a OKDIARIO su disposición a hablar del documento que hace meses presentó el partido que lidera Santiago Abascal para sellar un pacto en materia presupuestaria.

Si bien a la llamada de Guardiola a Fernández para felicitarse de manera mutua por los resultados electorales no se trató ninguna línea de negociación, el PP se ciñe ahora únicamente al escrito de 206 medidas como punto de referencia.

Lo cierto es que la primera postura de la líder popular al documento fue el rechazo. Vox había puesto por su parte las bases de un acuerdo que evitara abocar a todos los extremeños a un adelanto electoral por falta de Presupuestos.

Inmigración e igualdad

La eliminación de las subvenciones a sindicatos y ONG’s, la derogación de la Ley LGTBI, las políticas en materia migratoria o sobre ideología de género, han sido algunas de las líneas rojas hasta ahora conocidas por parte de Vox. Las mismas se citan en su documento.

La justificación que dio entonces el equipo de Guardiola para decir «no» a Vox fue que muchas eran «inaceptables». A su juicio, aceptar por ejemplo la exigencia de derogar leyes como la norma que garantiza los derechos de la libertad sexual y de género era para los populares incumplir postulados aprobados por su propio partido en la región.

En el entorno de la líder del PP hay voces que, aunque aplaudan la disposición de su partido, advierten sobre la posibilidad de apalabrar varios puntos del texto de los de Abascal. Sobre todo, aluden a que muchas de las medidas propuestas por Vox son «extra presupuestarias», es decir, que no tienen una partida económica asignada.

A la espera de nuevas reuniones formales, creen en el PP que este documento será la base para futuros acuerdos. «Entendemos que es de lo que quieren hablar», sostienen en conversaciones con este periódico. Así que, aunque «abiertos» y a falta de propuestas definitivas sobre la mesa, aseguran en el equipo de Guardiola que están «buscando una salida para aceptarlas».

Pactos sin condiciones

En Vox insisten en no haber puesto condiciones, al menos por el momento, a la investidura de Guardiola. Apalabrar la presidencia de la Mesa de la Asamblea extremeña sería una pieza clave «a un posible pacto de gobierno con el PP», según han venido sosteniendo estos días voces del partido en conversaciones con este medio.

Presidir la Cámara territorial legitimaría a Vox en lo que se refiere a darle más institucionalidad. Extremadura y la Comunidad de Madrid son las dos únicas regiones en las que los de Abascal no tienen una cuota de representatividad en las mesas que dirigen sus parlamentos autonómicos.