Ni viento ni lluvia: Jorge Rey se adelanta a la AEMET y avisa de lo que llega el fin de semana

Jorge Rey se adelanta a la AEMET y avisa de lo que llega el fin de semana, ni viento ni lluvia, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor. A medida que se acercan estos días en los que necesitamos descansar, tener en mente algunos elementos que quizás nos obligarán o no, a cambiar de planes. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de una forma ejemplar.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar con estos días en los que realmente cada elemento que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta de forma ejemplar. La primavera se acerca a pasos agigantados y lo hace de tal forma que tocará empezar a visualizar una serie de elementos que van llegando a toda velocidad y que en cierta manera puede acabar siendo ejemplar.

Ni lluvia ni viento

El viento puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos próximos días en los que cada detalle contará de tal forma que tendremos que estar preparados para lo peor. Con este tren de borrascas que nos ha acompañado, al final, todo puede ser posible.

Incluso lo impensable. Son tiempos de pensar en lo imposible, de obtener una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta con algún tipo de elemento que nos impresionará.

Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tocará empezar a ver llegar un destacado giro de guion con la mirada puesta a unos cambios en los que deberemos empezar a ver llegar un cambio de tendencia del todo inesperado. La lluvia de estas semanas quizás acabe siendo historia, en especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en estos días.

Es momento de empezar a tener en mente algunos elementos que Jorge Rey nos descubre en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de una manera que deberemos tener en consideración.

Avisa de lo que llega el fin de semana Jorge Rey

Jorge Rey avisa de lo que llega este fin de semana, será mejor que nos preparemos para lo peor, porque lo que está a punto de pasar es un importante cambio que puede convertirse en la antesala de algo más. Con un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Este experto en el tiempo nos advierte de lo que llega el fin de semana, adelantándose a la AEMET. Deberemos estar muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo que pone los pelos de punta: «Este día se espera que continúe el paso de un frente debilitado y en frontólisis por la mitad este peninsular. Se prevén intervalos nubosos en la Península y Baleares con predominio de nubosidad media y alta, si bien con nubosidad baja matinal en la mitad norte, interiores del tercio oriental y litorales mediterráneos que irán acompañadas por brumas y algún banco de niebla. Se esperan lluvias débiles en la mitad oriental y el Cantábrico, más persistentes en el Cantábrico oriental y el norte del Pirineo y ocasionales en el resto de la zona, sin descartar algún chubasco localmente acompañado de tormenta en las Béticas. En Canarias, la presencia de una baja fría aislada en África propiciará lluvias de débiles a moderadas y cielos nubosos en las islas de mayor relieve; poco nuboso en el resto y sin descartar alguna lluvia en el norte de las islas orientales. Posible calima en el sur peninsular y Canarias.

Temperaturas máximas en descenso prácticamente generalizado, notable en amplias zonas de interior del tercio oriental; el descenso será menos marcado en el sudoeste peninsular. Las mínimas en descenso en la mitad noroccidental, en ascenso en los litorales orientales de la Península y Baleares y sin cambios significativos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «Viento flojo de componente norte en la cantábrica y la atlántica, donde rolará a componente este que predominará en el resto. Intervalos de moderado en la meseta Norte y en zonas orientales de la meseta Sur. Soplará con intensidad moderada el cierzo y la tramontana. Soplará moderado en litorales, de componente norte, rolando a este en los atlánticos y cantábricos y del noreste en los del Mediterráneo. Intervalos de fuerte en Estrecho y Alborán. En Canarias, viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas. En Canarias, calima y rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) del nordeste. Descenso notable de las temperaturas máximas (inferior a 6 grados) en amplias zonas de interior del tercio oriental».